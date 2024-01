Kreis Pinneberg. Mitte 20 und nur die „lustige Dicke“? Davon hatte Lisa Rehm genug und holte sich professionelle Hilfe im Adipositas-Zentrum Pinneberg.

Übermäßige Körperfülle ist inzwischen Volkskrankheit. Denn zwei Drittel aller Männer und jede zweite Frau in Deutschland sind übergewichtig. Etwa 1,5 Millionen Bundesbürger sind sogar so dick, dass sie einen BMI (Body-Mass-Index)-Wert von über 40 aufweisen, der das Körpergewicht eines Menschen in Relation zu seiner Körpergröße berechnet.