Pinneberg. Zwei Männer sollen in Pinneberg für eine Serie von Laubeneinbrüchen verantwortlich sein. Die Polizei lässt nun beide inhaftieren.

Nach einer Einbruchsserie in einer Kleingartenkolonie in Pinneberg hat die Polizei zwei 45 Jahre alte Männer festgenommen. Den beiden aus Georgien stammenden Männern werden acht Aufbrüche von Gartenlauben in der Kleingartenkolonie am Haidkamp in Pinneberg vorgeworfen.