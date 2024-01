Schenefeld. Das Konzept der Einrichtung ist einzigartig und umfasst 60 Wohnungen, zwei Wohngruppen und eine Tagespflege. Wer dahinter steckt.

Ein Vorzeigeprojekt steht kurz vor der Eröffnung. Am 1. Februar ziehen die ersten Bewohner in den Seniorenwohnpark am Kiebitzweg in Schenefeld. Die Bauzeit für das Millionenprojekt hatte sich um ein Jahr verlängert – und während der Bauphase hat der Betreiber gewechselt.