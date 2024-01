Wedel. 25 Menschen sollen ins Ex-Krankenhaus einziehen. Auch die geschlossene Kita kann genutzt werden. Was der Plan mit Wohnraum zu tun hat.

Nachdem das ehemalige Krankenhaus in Wedel vorerst nicht erneut als kreisweite Notunterkunft für Geflüchtete dienen soll, plant die Stadtverwaltung auf eigenen Wegen. Im alten Klinikum an der Holmer Straße/B431 will sie Menschen in Not unterbringen können.