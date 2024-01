Wedel. In Wedel trainieren die Satellites, eine der größten Abteilungen des Landes. Sie stehen für die rasante Entwicklung des Sports.

Wer überzeugt davon ist, dass die heutige Jugend „nichts taugt, nur abhängt, auf Smartphones herumtippt oder auf Gaming-Plattformen Zeit und Geld verdaddelt“, sollte mal hören, wie Emilia Gifhorn ihr sportliches Engagement beim Cheerleading einordnet: „Wir lernen hier viele Dinge, die mir in Zukunft helfen können, mir richtig was aufzubauen. Ich will schließlich etwas erreichen im Leben.“ Eine verblüffend frühe mentale Reife: Emilia ist gerade mal zehn Jahre alt.