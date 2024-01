Bei den HSV-Fans beliebt nimmt Collin Benjamin 2011 Abschied vom Fußball-Bundesligisten. Nun rückt er auch in der alten Fußballheimat wieder in den Fokus. Der 45-Jährige hat als Trainer das Nationalteam von Namibia in den Afrika Cup 2024 gebracht und steht jetzt im Achtelfinale. © WITTERS | ValeriaWitters