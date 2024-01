Elmshorn. Täter erbeuten am Mittwoch in Elmshorn Geld, Elektrogeräte und den Autoschlüssel für einen Ford. Den Wagen nutzen sie für ihre Flucht.

Besonders dreiste Einbrecher waren am Mittwoch in Elmshorn am Werk. Während die Bewohner im Schlafzimmer an der Goethestraße schliefen, schlichen die Täter durch das Einfamilienhaus und suchten sich in aller Ruhe ihre Beute zusammen.

Laut Polizei verschafften sich die Einbrecher zwischen 1 und 8.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Anschluss durchsuchten sie zunächst die Räume im Erdgeschoss, ehe sie sich dem Obergeschoss zuwandten. Dort schliefen die Bewohner im Schlafzimmer und genossen offenbar einen sehr tiefen Schlaf. Bis auf diesen Raum nahmen die Täter alle übrigen Räume unter die Lupe.

Einbrecher nahmen den Autoschlüssel mit und flüchteten mit Wagen der Opfer

Mit einer Geldsumme in noch unbekannter Höhe, zwei wertvollen elektronischen Geräten und dem Schlüssel für einen grauen Ford Galaxy mit Pinneberger Kennzeichen verließen die Täter das Einfamilienhaus.

Anschließend gingen die Täter in aller Seelenruhe zum Pkw, der an der Straße vor dem Haus abgestellt war, schlossen diesen auf und fuhren mit dem Ford in unbekannte Richtung davon.

Böses Erwachen für die Opfer: Auto und Wertgegenstände weg

Für die Einbruchsopfer war es laut den Polizeiangaben im wahrsten Sinn des Wortes ein böses Erwachen. Sie stellten erst nach dem Aufstehen fest, dass alle Räume durchsucht worden waren und die Einbrecher mehrere Wertgegenstände sowie den Pkw mitgehen lassen haben.

Der Gesamtwert der entwendeten Sachen wird von den Polizeibeamten vorläufig auf knapp über 20.000 Euro geschätzt. Die zentrale Ermittlungsstelle für Einbruchsdelikte, angesiedelt bei der Kripo in Pinneberg, ermittelt in diesem Fall. Wer im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de an die Ermittler wenden.

Ermittler wollen wissen: Wer kennt den Standort des entwendeten Pkw?

Die Ermittler interessiert besonders, wer den Tatzeitpunkt genauer bestimmen kann. Außerdem wollen die Beamten wissen, wer Hinweise auf den derzeitigen Standort des entwendeten Fahrzeugs geben kann.