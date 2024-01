Elmshorn. In Schieflage und nur noch vom Rost zusammengehalten, fiel einer Streife der Ford Transit auf. Auch der Prüfingenieur war entsetzt.

Einen schrottreifen Transporter haben Polizisten in Elmshorn aus dem Verkehr gezogen. Das an der Straße Offenau angehaltene und kontrollierte Fahrzeug wies so viele Mängel auf, dass die Beamten dem Mann am Lenkrad die Weiterfahrt untersagen mussten.

Der Ford Transit fiel am Dienstag gegen 12.15 Uhr auf, weil sich der Transporter in einer deutlich sichtbaren Schieflage befand. Der erste Eindruck der Beamten untermauerte den Verdacht, dass sich der Kastenwagen in einem nicht verkehrssicheren Zustand befand. Daher ordneten die Polizisten eine sofortige technische Überprüfung an und zogen einen Prüfingenieur hinzu.

Prüfingenieur ist schockiert vom desolaten Zustand des Fahrzeugs

Der Experte zeigte sich nach Polizeiangaben geschockt vom desolaten Zustand des Ford, so dass er das Fahrzeug mit sofortiger Wirkung vom Verkehr ausschloss.

Mehr zum Thema

Unter anderem stellte der Prüfer diverse Durchrostungen an den Achsen sowie an den Quer- und Längsträgern fest, so dass an einigen Teilen keine Befestigungen mehr vorhanden waren. Zudem verlor der Motor eine erhebliche Menge Öl.

Selbst die Querträger unter den Türen erwiesen sich als vom Rost zerfressen. © Polizeidirektion Bad Segeberg | Polizeidirektion Bad Segeberg

Fahrer kommt aus dem Ausland und muss eine Sicherheitsleistung hinterlegen

Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Verfahren ein. Da der Fahrzeughalter keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, ordneten die Einsatzkräfte in Absprache mit der Kreisverwaltung zusätzlich die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung an und stellten die Nummernschilder sicher.