Elmshorn. Täter waren jetzt in Elmshorn am Werk. Zuvor rissen Kriminelle in Tornesch das schwere Gerät aus der Wand. Gibt es einen Zusammenhang?

Erneut sind Einbrecher in eine Bäckerei eingedrungen und haben dort den Tresor mit den Einnahmen abtransportiert. Betroffen war die Bäckerei Tackmann, die sich an der Ost-West-Brücke in Elmshorn in einem Vorraum des Rewe-Supermarktes befindet.

Laut Polizeiangaben schlugen die Täter vermutlich in der Nacht zu Montag zu. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 22 Uhr am Sonntag und 5.25 Uhr am Montag eingegrenzt werden.

Einbruch in Bäckerei: Täter kamen über den Seiteneingang ins Gebäude

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über einen seitlichen Eingang, der direkt in die Räume der Bäckerei führt, Zugang zu dem Komplex. Sie hatten es auf den Tresor der Bäckerei abgesehen, der zu diesem Zeitpunkt eine Summe von mehr als 2000 Euro enthielt.

Mit dem Tresor gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Flucht geht davon aus, dass sie ein Fluchtfahrzeug auf dem Parkplatz vor der Bäckerei postiert hatten.

Zwei Nächte zuvor war es in Tornesch zu einer ähnlich gelagerten Tat gekommen. Die Einbrecher waren in der Nacht zu Sonnabend in die Filiale der Bäckereikette von Allwörden eingedrungen, die sich an der Straße Ohlenhoff befindet. Sie drangen nach Ladenschluss gewaltsam in die Bäckerei ein und demontierten einen fest verbauten Tresor, der eine Summe von mehr als 1000 Euro enthielt.

Einbruch in Bäckerei in Elmshorn: Kripo der Stadt ermittelt

Die Kripo Elmshorn hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Beamten prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. Die Wahrscheinlichkeit dafür dürfte hoch sein.

Wer im Umfeld der Einkaufsmärkte an der Ost-West-Brücke in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04121/80 30 bei der Polizei melden.