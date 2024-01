Elmshorn. Der Wagen war bei Elmshorn in die Leitplanke geknallt. Als die Polizei kam, stand das zerbeulte Auto da, aber der Verursacher war weg.

Zu einem merkwürdigen Unfall ist es auf der A23 bei Elmshorn gekommen. Dabei hat die Polizei zwar das zerbeulte Auto - einen BMW - auf der Fahrbahn gefunden, vom Fahrer jedoch fehlt jede Spur. Darum suchen die Ermittler nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall und zum Verbleib des Fahrers machen können.

Wie die Polizei erst am Dienstagmorgen mitteilte, hat sich der Unfall bereits am Freitag auf der Bundesautobahn 23 ereignet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der BMW-Fahrer oder die BMW-Fahrerin aus Heide in Richtung Hamburg unterwegs, als es um 9:38 Uhr zu dem Crash kam.

A23: Mysteriöses Verschwinden des Unfallfahrers gibt Polizei Rätsel auf

Vermutlich wegen der winterglatten Fahrbahn sei der Wagen kurz vor dem Rastplatz Forst Rantzau in die Mittelschutzplanke geknallt. Offenbar war kein anderes Auto an dem Unfall beteiligt. Das geben zumindest die Spuren her.

Als die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie zwar einen BMW 320i in der Farbe Schwarz mit Pinneberger Kennzeichen auf dem Seitenstreifen. Auch ein frischer Unfallschaden konnte von den Ermittlern festgestellt werden. Vom Fahrer jedoch war mysteriöserweise nichts mehr zu sehen.

Unfall A23: Wer hat gesehen, ob der Verursacher abgeholt wurde?

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Fahrer oder die Fahrerin von der Unfallstelle hat abholen lassen. Aus diesem Grund fragen die Ermittler, „Wer hat den Unfall beobachtet oder hat gesehen, wie der Fahrer/ die Fahrerin vom Unfallort abgeholt wurde?“

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101/40920 entgegen. nib