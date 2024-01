Die Polizei hat Fotos der Täter veröffentlicht, die im September 2022 sowie im April 2023 in den VHH-Betriebshof in Quickborn eingebrochen sind.

Quickborn. Die Polizei hat Fotos von zwei Männern veröffentlicht, die für zwei Einbrüche auf dem Betriebshof der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) in Quickborn verantwortlich sind. Sie brachen im Inneren Münzeinzahlgeräte und Geldwechselautomaten auf und erbeuteten einen hohen vierstelligen Betrag.

Die Einbrüche auf dem Betriebshof an der Ellerauer Straße haben sich an zwei Sonntagen ereignet – am 11. September 2022 um 2 Uhr nachts sowie am 23. April vorigen Jahres zwischen 1.11 Uhr und 3.30 Uhr. Die Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude, ehe sie zur Tat schritten. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen nicht aus.

Einbrüche bei VHH: Zeugenaufruf und Ermittlungen liefen ins Leere

Weil weder Zeugenaufrufe noch die bisherigen Ermittlungen der Polizei zum Durchbruch verholfen haben, veröffentlichen die Beamten nun Bilder aus einer Überwachungskamera der Verkehrsbetriebe. Die öffentliche Fahndung wurde vom zuständigen Gericht genehmigt.

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Was die Tat vom September 2022 angeht, waren beide Täter mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Einer der Männer trug eine grüne Daunenkapuzenjacke mit abgesetzten Ärmeln, eine blaue Jeanshose mit Musterung an den Gesäßtaschen, rote Schuhe, Arbeitshandschuhe in schwarzgrau sowie eine silberfarbene Armbanduhr am linken Handgelenk.

Sein Komplize war mit einer grünen Steppjacke mit abgesetzten Hals- und Saumenbereich in ähnlicher Farbe, einem dunklen Pullover, einer blauen Jeanshose, schwarzen Schuhen mit grünem Nike-Abzeichen sowie Arbeitshandschuhen in schwarzgrau bekleidet.

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Auch bei der Tat am 23. April 2023 verbargen beide Einbrecher ihr Gesicht hinter einer schwarzen Sturmhaube. Einer der Täter trug eine schwarze Bomberjacke mit silbernem Reißverschluss, ein graues T-Shirt, einen schwarzen Kapuzenpullover, graue Sneaker mit Schnürung sowie grauschwarze Handschuhe.

Fotofahndung nach Einbrechern: Zeugen melden sich bei der Kripo

Die Bekleidung des Mittäters bestand aus einer schwarzen Kapuzenjacke, die über eine Aufschrift oder ein Muster auf beiden Ärmeln verfügt, einer blauen Jeans sowie gelbgrauen Arbeitshandschuhen.

Wer anhand der veröffentlichten Bildern eine Person zu erkennen glaubt, kann sich unter der Telefonnummer 04101/20 20 an die Ermittler der Kripo Pinneberg wenden.