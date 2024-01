Feuer Quickborn: Flammen schlagen aus Fenster - Retter kämpfen mit Glätte 

An der Quickborner Goethestraße brach ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Die Löscharbeiten waren schwierig für die Retter.

Meterhohe Flammen schlagen aus dem ersten Stock des Mehrfamilienhauses an der Goethestraße in Quickborn.

Quickborn. Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Quickborn hat am Donnerstagabend die Feuerwehr der Stadt in Atem gehalten. Das Zimmer brannte völlig aus, weitere Teile der Wohnung wurden durch Löschwasser beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Gegen 20.40 Uhr gingen erste Anrufe bezüglich des Feuers bei der Leitstelle Elmshorn ein, die sofort die Quickborner Feuerwehr zum gemeldeten Einsatzort an die Goethestraße schickte. Einsatzleiter und Zugführer Daniel Hafemann traf zuerst dort ein und meldete Flammen, die aus einem Fenster im ersten Obergeschoss schlugen.

Küchenbrand: Vollalarm für die Feuerwehr Quickborn, Hilfe aus Hasloh

Hafemann ließ daraufhin sofort die Alarmstufe erhöhen und forderte alle verfügbaren Kräfte der Wehr an, weil augenscheinlich Menschenleben in Gefahr waren. Außerdem wurde eine Atemschutznotfallstaffel von der Feuerwehr Hasloh alarmiert. Diese zusätzlichen Kräfte einer Nachbarwehr werden grundsätzlich vorsorglich alarmiert, wenn Einsatzkräfte unter Atemschutz in den Innenangriff gehen müssen.

Vollalarm am Donnerstagabend für die Feuerwehr Quickborn: In einem Mehrfamilienhaus an der Goethestraße war es zu einem folgenschweren Küchenbrand gekommen.

Foto: Feuerwehr Quickborn

Das betroffene Gebäude, in dem laut Polizeiangaben acht Bewohner gemeldet sind, steht in zweiter Baureihe. Deshalb musste eine längere Schlauchleitung verlegt werden sowie Leitern und andere erforderliche Gerätschaften von den Fahrzeugen an der Goethestraße zu Fuß zur Einsatzstelle gebracht werden. Dies war aufgrund der Schneeglätte eine zusätzliche Herausforderung für die Einsatzkräfte.

Der erste Trupp, der mit Atemschutzmasken versehen in das Gebäude vorrückte, hatte das Feuer in der Küche im ersten Obergeschoss schnell unter Kontrolle. Ein zweiter Trupp öffnete zeitgleich eine Tür im Untergeschoss. Dort wurde eine Person vermutet, was sich aber nicht bestätigte.

Küche brennt in voller Ausdehnung: zweieinhalb Stunden Arbeit für die Feuerwehr

Nachlöscharbeiten und die Belüftung des Gebäudes forderten die Einsatzkräfte noch einige Zeit. Gegen 23 Uhr waren die letzten Kräfte wieder in der Feuerwache eingetroffen und etwa eine halbe Stunde später waren auch die Aufräumarbeiten erledigt, sodass alle Fahrzeuge wieder einsatzbereit waren.

Noch am Donnerstagabend waren ebenfalls Kräfte des Kriminaldauerdienstes vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln. Nach Polizeiangaben von Freitag kann ein technischer Defekt in dem Herd als Ausgangspunkt angesehen werden. Daher sei mitten während des Kochvorgangs das Feuer ausgebrochen.

Feuer in Mehrfamilienhaus: Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro

Nach Polizeiangaben ist die Wohnung aufgrund des Schadens durch Feuer und Löschwasser zunächst nicht mehr nutzbar. Den Zeitwert der Küche gibt die Kripo mit 10.000 Euro an.

Einsatz für die Feuerwehr Quickborn in der Nacht zu Freitag auf der A7 bei Bönningstedt: Dort war ein Dacia von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet.

Foto: Feuerwehr Quickborn

Für die ehrenamtlichen Kräfte der Quickborner Feuerwehr schloss sich wenig später ein zweiter Einsatz an. Bei einem Unfall auf der A7 ging die Leitstelle zunächst davon aus, dass Personen im Fahrzeug eingeklemmt sein könnten.

Der Unfallort befand sich in Fahrtrichtung Süden auf Höhe der Abfahrt zum Parkplatz Bönningstedt. Dort war gegen 0.15 Uhr am Freitag ein PKW der Marke Dacia von der Fahrbahn ab- und im Graben zum Stehen gekommen.

Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass die beiden Insassen nicht eingeklemmt waren. So ließen sich die Türen des Fahrzeugs problemlos öffnen. Die beiden Insassen wurden vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und sicherheitshalber in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Unfall auf der A7: Feuerwehr klemmt die Batterie des Unfallfahrzeuges ab

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst und klemmte die Batterie des verunfallten Fahrzeugs ab, um das Risiko eines Fahrzeugbrandes auszuschließen.