Event-Charakter bei Pflanzaktion: Bürger forsten Barmstedt mit 3000 Bäumen auf

Mehr Grün: Nach zwei erfolgreichen Pflanzaktionen in Barmstedt soll der „Bürgerwald“ wachsen. Was es mit dem Projekt auf sich hat.

Der Barmstedter Bürgerwald am Weidkamp am Stadtrand zu Heede soll bald weiter wachsen. Die Initiatoren rufen zur nächsten Pflanzaktion im Marz auf.

Barmstedt. Noch ist die Erde zwar gefroren und zum Teil unter Schnee bedeckt. Aber schon Anfang März soll der junge Bürgerwald am Weidkamp in Barmstedt vergrößert werden. „Dieses Mal wollen wir 3000 Setzlinge auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern anpflanzen“, kündigt der Initiator Artur Hermanni an.

Er ruft deshalb im Namen des Organisationsteams alle Bürgerinnen und Bürger auf, am kommenden Mittwoch, 24. Januar, in das Gemeindehaus der Heiligen-Geist-Kirche in der Chemnitzstraße 24 zu kommen, um alles weitere zu besprechen.

Barmstedt forstet auf: 3000 Bäume sollen in die Erde

Organisator Hermann setzt wieder auf eine große Teilnehmerschar. Die ersten beiden Pflanztage im April und November vorigen Jahres hätten „Event-Charakter“ gehabt.

Mehr als 100 Naturfreunde seien zusammengekommen, um 2000 Setzlinge für neue Laubbäume und Sträucher mit ihren Händen in die Erde zu buddeln. „Da waren viele Familien mit Kindern darunter. Das war wie ein kleines Volksfest“, freut sich Hermanni über die große Unterstützung aus der Bevölkerung.

Abschluss des ersten Bürgerwaldes: Ein zweiter soll folgen

Mit der Anpflanzung weiterer 3000 kleiner Bäumchen am Sonnabend, 2.März, soll der erste Bürgerwald mit einer Gesamtfläche von 2400 Quadratmetern seinen Abschluss finden, erklärt Hermanni. „Wir planen schon das nächste Projekt, einen zweiten Bürgerwald für Barmstedt.“ Dieser soll Bürgerwald 2.0 heißen. Der Antrag sei in den politischen Gremien gestellt und werde wohl auch bald positiv beschieden, hofft der Barmstedter Initiator. Dafür werde allerdings erneut ein Grundstück benötigt, das sich im städtischen Eigentum befindet.

Angesichts der von der Stadt geplanten großflächigen Projekte, wie zum Beispiel der Neubau einer gemeinsamen Feuer- und Polizeiwache an der Lutzhorner Landstraße, die im zweistelligen Hektar--Maßstab Naturflächen versiegeln wird, sei ein weiteres Bürgerwald-Projekt nicht nur machbar, sondern geradezu notwendig, ist Hermanni überzeugt. „Es wäre eine angemessene Kompensation. Unser Antrag beweist, dass viele Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt diese Art des städtischen Klimaschutzes unterstützen.“

Barmstedter Bürgerwald folgt der Initiative der Citizens-Forests

Die Barmstedter Bürgerwald-“Förster“ stützen sich dabei auf die Vorarbeit der Citizens-Forests-Bewegung in Bönningstedt, die unter der Initiative von Pascal Girardot und Boris Kohnke vor fünf Jahren an der Ellerbeker Straße auf 210 Quadratmetern 600 Bäume für den ersten Bürgerwald im Kreis Pinneberg anpflanzten. Seitdem sind weitere solche Projekte realisiert worden: drei in Bönningstedt und jeweils eines in Wedel, Quickborn und Hemdingen. Die größte Fläche mit 3400 Quadratmetern Neuwald sprießt jetzt in Wedel.

„Ich stehe mit den Bönningstedter Citizens Forests in engem Kontakt und Austausch und kooperiere mit ihnen“, erklärt Hermanni. Bei diesem Projekt gehe es um die CO-Reduktion und den aktiven Klimaschutz. Die Bäume werden nach der sogenannten Miyawaki-Methode angepflanzt. Das heißt, statt einen Baum auf etwa drei Quadratmetern zu pflanzen, wie es hier üblich sei, pflanzten die Citizens-Forests-Klimaschützer drei Bäume auf einen Quadratmeter. Das führe zu schnellerem Wachstum und die Bäumchen, die sich auf der kleinen Fläche nicht durchsetzen könnten, bildeten den organischen Nährstoff für die Bäume, die durchhielten.

Es werden wieder heimische Laubbäume und Sträucher angepflanzt

Hermanni: „In Zeiten des Klimawandels gelten Bäume als wesentliche Helfer zum Besseren. Sie sind konkreter Klimaschutz und Klimaschutz ist eine Zukunftssicherung, die nur gemeinsam gelingen kann.“ Angepflanzt werden sollen wieder am Weidkamp Höhe Igelkehre heimische Laubbäume und Sträucher. Das Vorbereitungstreffen am 24. Januar im Gemeindehaus beginnt um 18 Uhr.

Kontakt: E-Mail: buergerwald.barmstedt@outlook.de