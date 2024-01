Konzert Pinneberg: Stefan Gwildis feiert Premiere in Rellinger Kirche

Rellingen. Die meisten kennen ihn von den „Söhnen Hamburgs“ oder aus einem seiner vielen anderen Projekte, unter anderem die Nachfolge des Stückes „Große Freiheit Nr. 7“, in dem er „Jonny Kröger“ spielt. Und nun kommt er erstmals nach Rellingen in die Kirche: Stefan Gwildis, einer der umtriebigsten Künstler der Hansestadt, tritt im Kreis Pinneberg für den guten Zweck auf.

Der in Hamburg geborene 65 Jahre alte Musiker verzaubert seine Zuschauer bereits seit vielen Jahren. Von einer Kindheit in Barmbek, einer Fecht- sowie Stuntman-Ausbildung, bis hin zu großen Bühnen, auf denen er mit seinen Bandkollegen Joja Wendt und Rolf Claussen als die „Söhne Hamburgs“ aufritt.

Premiere: Stefan Gwildis kommt für guten Zweck nach Rellingen

Doch auch alleine schafft er es, seine Zuschauer zu fesseln. Mit Lesungen von Gedichten sowie Briefen Wolfgang Borcherts oder der Novelle „Schimmelreiter“ von Theodor Storm verleiht er seinen bereits facettenreichen Bühnenprogrammen den letzten Charme.

Gwildis gilt als Ikone seiner Zeit. Er hat schon immer das getan, was ihn überzeugt. In seinem neuen Album „Bunt“ beschäftigt er sich etwa mit einer vielfältigeren Gesellschaft, die als Gemeinschaft fungieren und das Miteinander mehr in den Vordergrund stellen soll.

Rellinger Kirche: Programm von Gwildis dauert etwa zwei Stunden - mit Pause

Am Sonnabend, 10. Februar, beginnt um 19 Uhr nun das dritte Benefizkonzert für die Ukraine in der Rellinger Kirche (Hauptstraße 27 A). Dort wird der Musiker etwa zwei Stunden lang und mit einer Pause mit zwei seiner Kollegen selbst komponierte Musik spielen. Zudem ist auch ein kleiner Gastauftritt des ukrainischen Kammerchors geplant, er wird von Marina Vasylyeva geleitet.

Oliver Schmidt ist Kantor der Rellinger Kirche

Foto: Katja Engler

Stefan Gwildis ist dafür bekannt, dass er nur das tut, was er liebt und zu 100 Prozent dahinter steht. Deshalb verzichten er und seine zwei Musikkollegen auf die Einnahmen des Abends und möchten diese an das Therapiezentrum AURUM (Kiew) spenden, welches sich auf sowohl die Behandlung als auch Betreuung traumatisierter Kriegsopfer spezialisiert hat.

Gwildis verzichtet auf Honorar - es wird für die Ukraine gesammelt

Die Tochter des Leiters des Therapiezentrums in Kiew, Polina Volchenko, wird während der Veranstaltung in Rellingen die Arbeit genauer erläutern. Tickets für diese Veranstaltung gibt es auf der Seite der Relliger Kirche: Ein Abend mit Stefan Gwildis - Benefizkonzert für die Ukraine.

In der Ankündigung der Kantorei Rellingen heißt es: „Das Wunderbare für Gwildis selbst: Er setzt sich keine Grenzen. Er schöpft unermüdlich aus den Momenten, wenn er die Regie übernimmt, um Bühne und Publikum verschmelzen zu lassen. Bis zum heutigen Tag fragt man sich, unterliegt er selbst der Kunst der Improvisation oder ist doch alles akribisch geplant und überlässt er nichts dem Zufall? Am zweiten Sonnabend im Februar können sich Gäste selbst ein Bild machen.

Mehr zum Thema

Weitere musikalische Termine in der Rellinger Kirche

Darüber hinaus wird in den ersten Wochen des Jahres viel Musik im Rellinger Gotteshaus erklingen. Am Sonnabend, 27. Januar, wird von 19 Uhr an an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz mit dem Programm „OVES - Stimmen der Vorfahren“ erinnert. Das Ensemble „WAKS“ möchte mit diesem Abend den Opfern des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau eine Stimme verschaffen.

Die Rellinger Kirche gilt als eine der schönsten im Hamburger Umland.

Foto: Wolfgang Gaedigk / shmf

Die Künstlergruppe, bestehend aus Inge Mandos (Gesang), Klemens Kaatz (Piano, Akkordeon) und Hans-Christian Jaenicke (Violine), hat sich genaustens auf diesen Abend vorbereitet. Mithilfe von Ayana Kim Ron hat sich die Sängerin auf den Weg gemacht, die Stimmen der Nachfahren dieser Lieder zu finden, über die sie singen.

Rellinger Kirche: Erstes Konzert ist schon an diesem Freitag

Durch diese Geschichten ist das Programm „OVES“ entstanden: „Entstanden ist ein Programm mit Liedern jiddischer Vorfahren („OVES“), die nicht nur die Herzen der direkten Nachfahren („NOKhKUM“), sondern auch die eines breiten Publikums berühren.“, so die Musiker.

Karten für dieses Konzert, werden an der Abendkasse für 15 Euro verkauft. Eine Sitzplatzreservierung kann unter kantor@rellingerkirche.de erfolgen. Schon an diesem Freitag, 19. Januar, werden von 19 Uhr an Sayaka Schmuck an der Klarinette und Oliver Schmidt an der Orgel bei dem „12X19 Neujahrskonzert“ Werke von Mozart, Satie und vielen weiteren Instrumentalisten spielen.