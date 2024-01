Auch ein Thema für 2024: Eltern in Aufruhr! Mütter und Väter veröffentlichten wie einst der Reformator Martin Luther am 31. Oktober ihre Forderungen an die Politik an einer Kirchentür. Die Initiative aus Uetersen wird von Bürgermeister und Ratsversammlung unterstützt und hat weit über die Stadtgrenze hinaus Unterstützer gefunden.