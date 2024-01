Müllabfuhr Pinneberg: Glatte Straßen - Entsorger kann Blaue Tonnen nicht leeren

Kreis Pinneberg. Auch die Müllabfuhr hat in diesen Tagen Probleme - in Pinneberg und anderen Orten des Kreises. Da einige kleinere Straßen noch vereist sind, konnte die GAB Umwelt Service nicht überall die Blauen Tonnen entleeren. Wie der Entsorgungsfachbetrieb auf Facebook öffentlich mitteilte, betraf das am Donnerstag das Altpapier. Viele Behälter blieben stehen.

„Leider sind einige Straßen in Pinneberg vereist, weshalb wir diese mit unseren schweren Müllwagen nicht befahren können“, heißt es in dem Post. Das betrifft die Parkstraße, die Schloßstraße, die Heimkehrerstraße, den Schwardtweg, die Kolberger Straße, Grüner Kamp, Kurzer Kamp und teilweise die Mühlenstraße.

Glatte Wege behindern die Müllabfuhr: Papiermüll kostenlos auf Recyclinghöfen abgeben

„Leider können wir den Termin auch nicht nachholen“, sagt ein GAB-Sprecher. Das heißt, Anwohner müssen bis zum nächste Entleerungstermin in einem Monat warten. Wer dringend Altpapier, Pappe und Kartonagen koswerden muss, wird gebeten, die öffentlichen Papiercontainer zu benutzen. „Auch an unseren Recyclinghöfen in Wedel, Quickborn und in Tornesch nehmen wir den Papiermüll kostenlos an.“

Von den wetterbedingten Einschränkungen ist nicht nur Pinneberg betroffen. „Das ist ein flächendeckendes Problem. Auch in Hetlingen und Heist konnten heute einige wenige Seitenstraßen nicht angefahren werden“, so der GAB-Sprecher.

GAB kann vereiste Nebenstraßen nicht anfahren

Vereinzelt kann es auch bei der Abholung von Bio- oder Hausmüll zu Unregelmäßigkeiten kommen. Allerdings werden die Tonnen in geringeren Abständen geleert. Einen Vorteil haben die kalten Temperaturen: Der Müll stinkt nicht so schnell und da keine Gartensaison ist, fallen weniger Gartenabfälle an. Die GAB bittet um Verständnis. „Unsere Müllwerkerinnen und Müllwerker geben täglich ihre Bestes! Wir bitten um Verständnis.“

