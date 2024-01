Reisen im Bulli: Vanlife-Stories vom fleißigsten Autor der Republik

Bestseller-Autor Oliver Lück kommt mit vier Programmen nach Pinneberg, Tornesch, Tangstedt und in den Nachbarkreis. Das wird geboten.

Schön, oder? Oliver Lück war mit seinem Bulli schon fast in jeder Ecke Europas - selbstverständlich auch im hohen Norden bei den Polarlichtern.

Kreis Pinneberg. Weit mehr als 700 Lesungen und Reisevorträge waren es in den vergangenen zwölf Jahren. Kaum ein deutscher Buchautor ist mehr unterwegs. Dazu ist Oliver Lück auch noch Journalist, Fotograf, Kolumnist des Hamburger Abendblatt und Geschichtenerzähler.

Und er zeigt bei seinen Veranstaltungen immer auch viele Bilder seiner Reisen aus den letzten drei Jahrzehnten. Im Januar und Februar kommt der 50-Jährige mit gleich vier verschiedenen Programmen nach Tornesch, Pinneberg, Norderstedt, Tangstedt und Henstedt-Ulzburg. Noch gibt es Karten.

Tornesch, Stadtbücherei, 16. Januar, 19 Uhr: Von Hamburg nach Inari

Man muss nicht um die halbe Welt fliegen und viele Monate oder gar Jahre unterwegs sein, um Abenteuerliches zu erleben. Man kann auch nach Finnland fahren. In den nördlichsten Norden Europas. Von Hamburg nach Inari – und zurück. 5228 Kilometer mit Nachtzügen und Bussen, in Taxis, auf Schneemobilen und zu Fuß.

Neun Tage dauerte dieser intensive Trip. Oliver Lück begegnete dem Weihnachtsmann, sah das Nordlicht und wurde verhaftet. Er übernachtete bei minus 21 Grad auf dem Inarisee und traf auf ein extrem zurückhaltendes, fast scheues Lebewesen: finnische Männer.

In Finnland begegnete Lück auch dem Weihnachtsmann - natürlich dem echten.

Foto: Oliver Lück / HA

Keine Multivisionsshow, keine buntgefärbten Bilder, kein auf cool gemachter Roadtrip. Dafür: Eine verrückte Tour durch das wilde Skandinavien mit überraschenden Wendungen, die zeigen, was Reisen eigentlich ist: Das, was passiert, wenn man gerade andere Pläne hat.

Pinneberg, Drostei, 28. Januar, 18 Uhr: Was denkt der Ball?

Er wird getreten und geköpft, gestreichelt und geküsst, gehasst, geliebt, verloren und vergessen. Könnte der Ball sprechen, er würde die tollsten Geschichten erzählen. Viele Jahre arbeitete Oliver Lück als Sportreporter, traf Stars wie Lionel Messi oder Ronaldo zum Interview.

Tja, was denkt der Ball? Der Autor hat mal nachgefragt.

Foto: Oliver Lück / HA

Irgendwann aber wurde der Fußball immer langweiliger und die absurde Überhöhung des Sports regelrecht peinlich. Mit 15 Jahren Abstand hat er ein Buch geschrieben, das sich mit den wirklich wichtigen Dingen des Fußballs beschäftigt: Was denkt der Ball? Er wird ja nie gefragt!

Maradona, Messi, Mario Basler, Michel Platini und natürlich Uwe Seeler – alle werden dabei sein. Mit „Uns Uwe“ trainierte Oliver Lück noch selber auf den Plätzen am Ochsenzoll. Ein runder Abend, auch für die, die Fußball eigentlich nicht so toll finden. Und für alle anderen sowieso.

Tangstedt (Kreis Pinneberg), Gemeindehaus, 1. Februar, 19 Uhr: Zeit als Ziel – im Bulli durch Europa

Als sich Oliver Lück im Sommer 1996 sein erstes Auto kauft, einen alten VW-Bus, hat er kein Ziel, aber jede Menge Zeit. Der Journalist und Fotograf aus Henstedt-Ulzburg beginnt, Europa zu entdecken und Geschichten und Fotos zu sammeln. Die Schützer des letzten Urwaldes in Polen, Straßenkinder in Nordirland, Chilibauern im Baskenland – Oliver Lück nimmt sich viel Zeit, die Länder nebenan zu erkunden und ihre Menschen zu treffen. Sein Motto: Europa ohne Ende.

Mit dem Bulli an die schönsten Orte. Oliver Lück hat sie (fast) alle gesehen.

Foto: Oliver Lück / HA

In seiner Live-Reise-Reprotage Zeit als Ziel hat er Begegnungen und Entdeckungen aus 28 Jahren und rund 30 Ländern versammelt. Es wird ein überraschender, teils abenteuerlicher Abend in vielen Bildern, erzählten Erlebnissen und gelesenen Geschichten. Einsteigen und abfahren! NDR 90,3: „Wunderbar!“ GEO ONLINE: „Kaum jemand kennt Europa und die Europäer so gut wie Oliver Lück.“ LÜBECKER NACHRICHTEN: „Oliver Lück ist ein Geschichtenerzähler.“

Auch diesen Chili-Bauern im Baseknland traf der Autor.

Foto: Oliver Lück / HA

Norderstedt, Stadtbücherei-Mitte, 18. Januar, 19:30 Uhr: Lück aus 49 – Das große Kolumnen-Lotto

Für diesen exklusiven Abend hat sich Oliver Lück 49 Kurzgeschichten ausgesucht, die vom Leben im Norden erzählen. Seit mehr als 25 Jahren schreibt er Kolumnen für Tageszeitungen, Magazine, Spiegel Online und für das Hamburger Abendblatt. Welche davon er lesen wird, entscheidet das Publikum mit einer selbstgebauten Lotto-Maschine.

Auch Sie wollten schon immer mal im Lotto gewinnen!? Dann werden Sie Teil dieses ungewöhnlichen und überaus humorvollen Abends …

Henstedt-Ulzburg, Gemeindebücherei, 09. Februar, 19 Uhr: Was denkt der Ball?

An diesem Abend geht es einmal mehr um die schönste Nebensache der Welt (wie beim Pinneberg-Termin weiter oben). HA

Infos zu allen Abenden unter www.lueckundlocke.de