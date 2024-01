Weihnachtsbäume im Kreis Pinneberg: So werden Sie jetzt die alten Tannen los

Kreis Pinneberg. Weihnachten und Silvester sind längst vorbei und der Wunsch nach mehr Platz im Wohnzimmer wächst. Doch wie und wo können Bürger im Kreis Pinneberg in den Städten und Gemeinden ihren Tannenbaum nun abholen lassen? Wo ist die nächste Sammelstelle?

Das Team Abfall der Kreisverwaltung Pinneberg hat nun Abholtermine und Sammelorte veröffentlicht. Die Bäume werden von Montag, 8. Januar, bis Dienstag, 16. Januar, an den jeweiligen Sammelstellen abgeholt. Es wird darum gebeten, die gänzlich von Schmuck befreiten Bäume erst am Abend vor dem jeweiligen Abholtermin dort abzulegen – oder an dem benannten Tag spätestens bis 6.30 Uhr morgens.

Abholung der Weihnachtsbäume: Alle Sammelstellen im Kreis Pinneberg

Andernfalls würde laut Kreisverwaltung das Phänomen unterstützt, dass die Sammelstellen zu Abfallhalden, zum Beispiel auch für Gartenabfälle, anwachsen. Zudem würden ausschließlich Tannenbäume und keine Plastikbäume mitgenommen. Ein weiterer Hinweis: „Wer nur einen kleinen Baum hat, kann diesen auch grob zerkleinern und in die Bio-Tonne geben.“

Tannenbaumentsorgung nach dem Weihnachtsfest – auch im Kreis Pinneberg werden wieder Bäume abgeholt.

Foto: Volker Schlichting / picture alliance / Zoonar

Alle Orte mit Terminen und Sammelplätzen 2024 (in alphabetischer Reihenfolge):

Appen: Almtweg (Parkplatz Turnhalle), Dorfstraße (Appen-Etz) (neben der Fahrzeughalle, rechts auf dem Grundstück Gaden), Unterglinder Weg/Ecke An den Teichen

Abfuhrtag: Montag, 15. Januar

Barmstedt: Erlengrund (Parkbucht nach westl. Einmündung Buchentwiete),Großer Kamp (östl. freier Platz, Einmündung Mühlenweg),Holstenring (öffentlicher Parkplatz hinter der Rossmann-Filiale), Königsberger Straße (Parkbucht nahe Einmündung Krützkamp), Seestraße (kleiner Parkplatz am Rondell, Nordostecke)

Abfuhrtag: Dienstag, 9. Januar

Bevern: Hemdinger Straße 2 (am Feuerwehrgerätehaus)

Abfuhrtag: Dienstag, 9. Januar

Bilsen: Dorfstraße 14 (Parkplatz altes Feuerwehrgerätehaus)

Abfuhrtag: Dienstag, 9. Januar

Bokel: Bergstraße (ggü. Haus Nr. 1, am Wertstoffcontainerplatz)

Abfuhrtag: Dienstag, 9. Januar

Brande-Hörnerkirchen: Marktplatz Hörnerkirchen

Abfuhrtag: Dienstag, 9. Januar

Bullenkuhlen: Schulweg 7 (Bolzplatz am Feuerwehrgerätehaus)

Abfuhrtag: Dienstag, 9. Januar

Ellerbek: Eigenständige Sammlung der Gemeinde am Mittwoch, 10. Januar, und Montag, 22. Januar. Sammelplätze: Kirchenstieg, Ecke Dorfstraße auf Grünfläche am Trafohaus, Kellerstraße Containerplatz, Seerosenstraße am Spielplatz, Röpenkampsweg, Grünstreifen bei Willhorner Heide, Friedrich-Schröder Platz, Königsberger Straße Ecke Danziger Straße, Hasenheide am Rückhaltebecken,An der Aue/ Posener Straße auf Grünstreifen, Wiesengrund Parkplatz am Straßenanfang, Moordamm Ecke Ulmenweg, Am Karpfenteich auf dem Grünstreifen, Unter den Linden/ Tannenweg, Rehwinkel vor dem Spielplatz, Burstah vor dem Bauhof.

Ellerhoop: Dorfstraße (Parkplatz am alten Feuerwehrgerätehaus, ggü. Grundschule)

Abfuhrtag: Dienstag, 9. Januar

Elmshorn: Am Fischteich (neben den Wertstoffcontainern), Anne-Frank-Straße (ggü. Haus Nr. 2, Grünfläche zur Einfahrt Heizkraftwerk), Ansgarstraße/Ecke Stormstraße (neben den Wertstoffcontainern), August-Bebel-Platz (neben dem Spielplatz), Brahmsstraße 23 (Parkplatz vor dem Mehrfamilienhaus in der Kurve), Buttermarkt (neben den Wertstoffcontainern), Eichenkamp (in der Kehre), Ferdinand-Hansen-Weg/Ecke Christa-Wehling-Weg

Friedensallee 6 (Parkplatz), Fritz-Reuter-Straße/Ecke Bauerweg (öffentl. Parkplatz), Gerberstraße/Ecke Turnstraße (neben den Wertstoffcontainern), Hainholzer Damm 14-18 (Privatparkplatz), Hainholzer Damm (ggü. Am Erlengrund; neben den Wertstoffcontainern), Hebbelplatz (öffentl. Parkplatz), Heidkoppelweg (Wendehammer).

Heidmühlenweg/Ecke Ollnsstraße (neben den Wertstoffcontainern), Holzweg (Wendehammer/öffentl. Parkplatz)

Iltisweg (Parkplatz), Jahnstraße/Ecke Schleusengraben (am Wasserturm), Koppeldamm/Ecke Kaltenweide (neben den Wertstoffcontainern), Lehmkuhlen (öffentlicher Parkplatz am Wendehammer), Nordender Weg (neben den Wertstoffcontainern), Ollnsstraße (neben der Kirche), Ost-West-Brücke (Parkplatz auf der Westseite)

Rehstieg (Parkplatz).

Rethfelder Ring 58-60 (öffentl. Parkplatz), Rethfelder Ring 31/Ecke Adenauerdamm (Grünfläche am oberen Ende der Bushaltestelle), Schönaich-Carolath-Straße/Ecke Ollnstr. (öffentl. Parkplatz), Steindamm ( ggü. Haus Nr. 28, Festwiese, neben den Wertstoffcontainern), Köhnholz, (bei der Trabrennbahn, Parkplatz nördlicher Bereich)

Uhlenhorst (Wendehammer, Höhe Haus Nr. 92), Zeppelinplatz (öffentl. Parkplatz)

Abfuhrtag: Montag, 8. Januar

Groß Nordende: Am Gemeindezentrum 2 (Dorfgemeinschaftshaus, neben den Wertstoffcontainern)

Abfuhrtag: Freitag, 12. Januar

Halstenbek: Freifläche Bickbargen/Ecke Papenmoorweg (ggü. Haus Nr. 122 markierter Bereich)

Olenmoorweg (Bankette vor dem Kleingartengelände)

Am Schützenplatz (neben den Wertstoffcontainern)

Abfuhrtag: Donnerstag, 11. Januar

Haselau: Neuer Weg 18 (Neues Feuerwehrgerätehaus)

Abfuhrtag: Montag, 15. Januar

Haseldorf: Hauptstraße 24 (Naherholungsparkplatz neben der Feuerwehr)

Abfuhrtag: Montag, 15. Januar

Heede:Schultwiete 2 (Dorfgemeinschaftshaus)

Abfuhrtag: Dienstag, 09. Januar

Heidgraben: Dorfstraße/Ecke Hauptstraße (Feuerlöschteich), Lindenweg 1/Ecke Heideweg. Uetersener Straße 8 (Parkplatz des Gemeindebüros)

Abfuhrtag: Freitag, 12. Januar

Hemdingen: Am Sportplatz (bei den Wertstoffcontainern)

Abfuhrtag: Dienstag, 09. Januar

Hetlingen: Weg nach Idenburg/Ecke Am Heuhafen (markierte Grünfläche)

Abfuhrtag: Montag, 15. Januar

Klein Nordende: Schulstraße 30 (Schulhof der Grundschule), Am Redder 30 (ggü. Speelwark Padd)

Abfuhrtag: Freitag, 12. Januar

Klein Offenseth-Sparrieshoop: Rosenstraße 56 (Gemeindezentrum Diekendeel)

Abfuhrtag: Dienstag, 09. Januar

Kölln-Reisiek: Köllner Chaussee/Missenkamp, Köllner Chaussee/ Zum Stoppelfeld, Im Köllner Feld/ Schulkoppel, Im Köllner Feld/ Claus-Reumann-Weg, Im Köllner Feld/ Maisacker Auweg, Achtern Hoff, Stabeltwiete/ Friedhof, Stabeltwiete 7, Pferdekoppel, Stabeltwiete/ Begkoppel Ost, Bergkoppel West, Toschlag Ende, Toschlag Nord 1, Alte Eiche, Sielwiese.

Im grünen Tale, Köllner Chausse/ Stabeltwiete Süd, Heidkamp/ Höseleck/ Glasenberg Nord, Mehrzweckhalle, Birkenallee Nord/ Weidenstieg/ Birkenweg, Walter-Wilkens-Straße, Heidkoppel/ Heidewek, Heidkoppel Süd, Mitte/ Wacholderweg, Moortwiete Nord, Moortwiete Mitte, Binsenweg, Schilfweg, Reihergrund, Wiesengrund/ Baumschulweg, Köllner Chaussee/ Lauenberg, Im Köllner Feld Süd, Im Köllner Feld / Zum Stoppelfeld, Toschlag Nord 2, Ende Ahornallee.

Abfuhr: Jugendfeuerwehr, Sonnabend, 13. Januar

Langeln: Dorfstraße 22 (Parkplatz Gemeindezentrum, rechts neben dem Fahrradständer vor dem Zaun des Spielplatzes)

Abfuhrtag: Dienstag, 09. Januar

Lutzhorn: Schulberg 25 (Schulhof)

Abfuhrtag: Dienstag, 09. Januar

Moorrege: Klinkerstraße 64 (Bauhof ggü. Vossmoor), Klinkerstraße (Gemeindewiese neben der Grundschule), An der Tonkuhle (Parkplatz des Naturbades Oberglinde)

Abfuhrtag: Freitag, 12. Januar

Pinneberg: Auwiese 17 (Grünfläche neben der Kehre), Berliner Straße 19/Ecke Ottostraße (Rasenfläche), Bredenmoor (ggü. dem Haus Nr. 18), Diesterwegstraße (öffentl. Parkplatz hinter dem Haus Nr. 34-36, neben der Umzäunung der Bahngleise),Drosteipark 20 (Südspitze, nähe Moltkestraße), Eggerstedter Weg (mittlere Grünfläche zwischen den Fahrbahnen kurz vor den Straßen ‚In der Heide‘ und ‚Grotenkamp‘ aus Richtung ‚An der Raa‘ kommend), Elmshorner Straße (Wochenmarkt, hinter dem Toilettenhäuschen, Anfahrt über Mc Donald‘s)

Fahltskamp 36 (Parkplatz der Johannes-Brahms-Schule), Friedenstraße (Hans-Claussen-Schule, Parkplatz bei der Sporthalle), Fröbelstraße 12 (Parkplätze auf Höhe der Ladenzeile), Grenzdamm 6 (Parkplatz vor dem Haus), Großer Reitweg ggü. Haus Nr. 14/Ecke Hirtenweg, Haidloh 30/Ecke Tonderstraße (Parkplatz), Hogenkamp 34 (Parkplatz Stadtfriedhof)

Hörnkamp 27-29 (Parkplätze davor), Im Rosenfeld (auf der Fläche ggü. Haus Nr. 81-83), Jappopweg (ggü. Haus Nr. 52, Parkplatz der Sportanlage, bei den Wertstoffcontainern), Kirchhofsweg 53c (Parkplatz „Sonnenhaus der Generationen“), Op de Wisch 36 (Parkplatz), Rabenstraße (Parkplatz zwischen Spatzeneck und Starenkamp auf Höhe Haus Nr. 23), Rellinger Straße 53 (Wendehammer), Rethwiese 28 (Parkstreifen davor), Richard-Köhn-Straße 60 (Parkplatz Jahnhalle), Saarlandstraße 1, Heinrich-Hanselmann-Schule (Parkplatz), Ulmenallee, Parkstreifen Wertstoffcontainer

Abfuhrtag: Mittwoch, 10. Januar

Quickborn: Adlerstraße, ggü. Haus Nr. 19 (Parkplatz Kinderspielplatz), Am Freibad (ausgewiesene Fläche Parkplatz), An der Rethloh 13 (Kinderspielplatz), Berliner Straße 48-50 (Parkplatz), Droysenkehre 7 (Bereich der Grünfläche), Friedenstraße 1-3 (Quickborn-Renzel, Gelände zwischen Haus Nr. 1 und 3), Hans-Heyden-Straße (Grünfläche auf Höhe der Lücke in der Seitenparkzone)

Heinrich-Hertz-Straße (ggü. Haus Nr. 17), Heinrich-Lohse-Straße (Grünstreifen bei der Moorkuhle), Heinrich-Lohse-Straße/Ecke Kampstraße (Grünfläche mit Schrammborden abgegrenzt), Jahnstraße/Ecke Talstraße (Gelände Pumpenhaus bzw. Trafostation), Krokuskehre (Wendehammer), Marienhöhe 8-14 (ggü. Spielplatz), Max-Planck-Straße (Parkstreifen neben den Wertstoffcontainern auf Höhe Haus Nr. 2-6), Ricarda-Huch-Straße/Ecke Kampmoorstraße, Zeppelinstraße (ggü. Haus Nr. 1, Parkplatz)

Abfuhrtag: Dienstag, 09. Januar

Rellingen: Altonaer Straße 299 (Einfahrt Betonwerk, bei den Wertstoffcontainern), Ellerbeker Weg 6 (Parkplatz hinter der Feuerwache), Ellerbeker Weg 110 (auf Höhe Gösselstieg, Sackgasse), Hallstraße (Wendehammer), Hempbergstraße 10, (Erich-Kästner-Schule, Parkplatz der Sporthalle), Lohacker/Ecke Tangstedter Chaussee, Moorweg (Parkplatz vor dem Sportplatz), Oberer Ehmschen 53 (Wiese auf Höhe DRK-Heim), Pinneberger Straße/Ecke Am Gedenkstein

Abfuhrtag: Donnerstag, 11. Januar

Schenefeld: Achter de Weiden (Parkplatz Sportanlage bei den Wertstoffcontainern), Blankeneser Chaussee/Op de Gehren (neben dem Wertstoffcontainer), Blockhorner Weiden (neben Haus Nr. 2-6, ggü. Einmündung „In de Wisch“), Fritz-Reuter-Platz/Ecke Schäferkamp, Kiebitzweg 23 (Parkplatz für den Spielplatz „Kinderparadies“, Nähe Ligusterweg), Kreuzweg/Ecke Bogenstraße (große Grünfläche), Op‘n Blockhorn (auf Höhe Haus Nr. 5a-c, Ecke Möwenring, bei den Wertstoffcontainern), Papenmoorweg/Ecke Parkgrund (unbebaute Dreiecksfläche)

Abfuhrtag: Dienstag, 16. Januar

Seestermühe: Die Tannenbaumsammlung wird über die Feuerwehr organisiert und findet am 13. Januar statt (9-15 Uhr). (Informationen der Gemeindewebsite)

Tornesch: Am Grevenberg (Parkplatz beim ehemaligen Rathaus, die vier Parkplätze der Stadt), Friedlandstraße (Parkplatz auf Höhe Klaus-Groth-Straße),Königsberger Straße/A-B-C-Weg (Fritz-Reuter-Schule), Hamburger Straße (P+R Parkplatz), Kleiner Moorweg/Schäferweg (öffentliche Grünfläche), Pastorendamm (Spielplatz ggü. Haus Nr. 43), Pommernstraße (Stichstraße im Wendehammer bei den Wertstoffcontainern), Rostocker Straße (beim Blockheizkraftwerk, Rückseite der Tankstelle), Am Schützenplatz (Schützenplatz Tornesch-Esingen), Steenloskamp (Grünfläche Ecke Steenloskamp/Esinger Weg)

Abfuhrtag: Freitag, 12. Januar

Uetersen: Ahornweg/Ecke Akazienweg (unbebaute Fläche als Parkplatz genutzt), Am alten Sportplatz (Grünfläche/Ecke Tantaus Allee, vor dem Parkplatz), Am Gehölz (Parkplatz im Wendehammer auf Höhe Haus Nr. 12), An der Klosterkoppel/Ecke Lienaus Allee (Grünfläche neben dem Jobcenter), Birkenallee/Ecke Ossenpadd (Parkplatz der Schule).

Esinger Steinweg 52 (hinter dem Haus auf der Grünfläche), Tornescher Weg ( Ecke Stichstraße Haus Nr. 5 zu Seapack Verpackung u. Transport GmbH), Gerhard-Hauptmann-Straße/Ecke Eichenweg (öffentl. Parkplatz), Hochfeldstraße 68/Ecke Pracherdamm (Grünfläche neben den Wertstoffcontainern), Jahnstraße (ggü. Hochhaus Nr. 4, beim Sportplatz neben den Wertstoffcontainern), Jochen-Klepper-Straße 11 (neben den Wertstoffcontainern), Kleine Twiete 43 (vor dem Haus auf der Grünfläche)

Marktstraße/Ecke Klosterhof (unbefestigter Weg beim Briefkasten/an der Bushaltestelle), Pracherdamm 69/Ecke Am Steinberg (Grünfläche), Rudolf-Kinau-Weg (Parkplatz auf Höhe Haus Nr. 1), Theodor-Storm-Allee 1/Ecke Reuterstraße (Grünstreifen in der Kehre), Seminarstraße (Parkfläche vor dem alten Friedhof ggü. Haus Nr. 41), Tornescher Weg 98 (Grünfläche der Siedlung).

Abfuhrtag: Montag, 15. Januar

Wedel: Am Freibad 1/Ecke Schulauer Straße (Festplatz), Am Lohhof 15 (Parkplatz), Hans-Böckler-Platz 3 (Parkplatz neben den Wertstoffcontainern), Hasenknick/Ecke Hasenkamp (Grünanlage), Heinestraße/Ecke Hasenkamp (Parkplatz), Im Grund 11 (am Bolzplatz, dort auf dem Parkstreifen vor den Häusern 11-13).

Im Winkel 11-13 (Parkplatz), Kronskamp 70/Ecke Voßhagen (Grünfläche), Op‘n Klint 21 (in der Kehre), Parnaßstraße 11 (Parkplatz neben der Minigolfanlage), Rebhuhnweg 7 (Parkplatz am Spielplatz), Rudolf-Breitscheid-Straße 34 (Parkplatz Sporthalle), Rudolf-Kinau-Weg (in der Kehre), Schulauer Straße 63 (Parkplatz Freizeitzentrum), Wacholderstraße 45 (in der Kehre auf dem Parkstreifen), Wiedestraße/Ecke Steinberg (bei den Wertstoffcontainern)

Abfuhrtag: Dienstag, 16. Januar

Westerhorn: Birkenweg (Bushaltestelle)

Abfuhrtag: Dienstag, 09. Januar

Sollte der Sammeltermin verpasst werden, gibt es bis Sonnabend, 27. Januar, auf dem Recyclinghof in Tornesch-Ahrenlohe am Hasenkamp 15 die Möglichkeit, den ungeschmückten Tannenbaum kostenfrei abzugeben.

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7.30 – 16.30 Uhr, Do. 7.30 – 18.00 Uhr, Sa. 8.00 – 13.00 Uhr.

Weitere Informationen: Tel. 04121/4502 4502 oder www.pi-abfall.de