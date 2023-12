Skoda beschädigt Gartenzaun, BMW landet auf einem Hügel

Zwei Fahrzeuge waren in Richtung Barmstedt unterwegs, als der 40-jährige Fahrer eines Skoda abbiegen wollte. Was dann geschah.

Kreis Pinneberg. Zwei Fahrzeuge sind in Groß Offenseth-Aspern am Sonnabendabend zusammengestoßen. Um kurz vor 20 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Groß Offenseth-Aspern und Barmstedt zur technischen Hilfeleistung in die Hauptstraße alarmiert, da es in der ersten Meldung hieß, dass ein Auto gegen eine Hauswand geprallt sei. In dem Fahrzeug könnte sich möglicherweise eine eingeklemmte Person befinden, hieß es.

Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie zwei beschädigte Fahrzeuge vor, die Insassen hatten sich jedoch bereits aus ihren Unfallwagen befreien können. Einer der Autofahrer war jedoch fahruntüchtig.

BMW-Fahrer bemerkte offenbar zu spät, dass der Skoda abbiegen wollte

Zum Hergang des Unfalls ist laut Polizei bisher so viel bekannt: Zwei Fahrzeuge waren in Richtung Barmstedt unterwegs, als der 40-jährige Fahrer eines Skoda nach links auf eine Grundstücksauffahrt abbiegen wollte. Der dahinter fahrende Mann (34) eines BMW erkannte die Situation offenbar zu spät und prallte gegen den abbiegenden Skoda.

Während der Skoda nach dem schweren Zusammenstoß nach rechts in einem Vorgarten vor einer Hauswand zum Stehen kam und dabei einen Gartenzaun beschädigte, kam der BMW ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich und landete auf einem Hügel.

Lediglich der Fahrer des BMW soll sich nach Angaben der Beamten leichte Verletzungen zugezogen haben. Bei dem 34-Jährigen stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,06 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet und der Mann mit Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Barmstedt konnte bereits nach kurzer Zeit den Einsatz beenden. Die beiden Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Für mehr als eine Stunde musste die Hauptstraße für den Verkehr in beide Richtungen voll gesperrt werden.