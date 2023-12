Heiligabend: Wohin nach der Bescherung? Diese Kneipen im Kreis Pinneberg öffnen

Wenn sich der Familienkreis am Heiligen Abend auflöst, suchen Menschen in Szenetreffs nach sozialer Gemeinschaft - die Tipps.

Kreis Pinneberg. Wohin am Heiligabend, wenn zu Hause nichts mehr los und am nächsten Tag frei ist? Jahrzehntelang trafen Mann und Frau sich in Uetersen im „Café Bowy“. Doch dieser Szenetreff ist längst Geschichte. Und nun? Im aufstrebenden Tornesch scheint Ersatz gefunden, aber auch in Wedel und Schenefeld gibt es Lokalitäten, in denen es am Heiligabend gar nicht mehr so heilig abgeht.

Im Sportpark Torneum in Tornesch startet die „Heiligabend Party“ um 22 Uhr. „Dort soll die harmonische Weihnachtsstimmung mit einer guten Party ausklingen“, wie die Wirtsleute Yannick Mettal und Nico Ramcke versprechen. Sie wollen „die hervorragende Resonanz des letzten Jahres zu guter Tradition werden lassen“.

Bis 2005 wurde im Café Bowy in Uetersen gefeiert

Großen Anteil am Tornescher Heiligabendtreff trägt Szene-Legende Jo Möller, legendärer Betreiber des Café Bowy in Uetersen. Zwei Jahrzehnte war sein Lokal in der Straße Großer Sand der angesagte Treffpunkt für junge Menschen und diejenigen, die sich jung fühlten. Es wurden nicht nur zur Freude von Anwohnern und Stadtverwaltung rauschende Feste auch mit Live-Musik gefeiert.

„Jo“ Möller, 1985 bis 2005 Kopf und Herz des legendären Café Bowy in Uetersen, organisiert alljährlich zum Heiligabend Revival-Feten. Am 24. zum zweiten Mal im Torneum.

Foto: Michael Rahn

„Jo“ Möller und seine Mitstreiter suchten jahrelang nach einer Alternative in der Region. Tornesch hätte die Bowy-Szene gern übernommen. Doch es blieb vor allem bei „Joes“ kultigen Heiligabend-Partys, zuerst in Krögers Gasthof nahe dem Tornescher Bahnhof, dann zehn Jahre im Sportzentrum „An‘n Himmelsbarg in Moorrege und seit vorigem Jahr im Torneum. „Rockig wird es“, verspricht „Jo“. Dafür bürge der neue Diskjockey. Zehn Euro kostet der Eintritt im Vorverkauf im Sportpark Tornesch, zwei Euro mehr an der Abendkasse.

Torneum in Tornesch: Die neuen Sportsbar-Betreiber Yannick Mettal und Nico Ramcke freuen sich auf ihre zweite Heiligabend-Party mit Szene-Legende Jo Möller.

Foto: Anne Dewitz / Pinneberg

Heiligabend wird im Shooters in Wedel getanzt und gefeiert

In Wedel lautet das Party-Motto „Alle Jahre wieder“. Doch seitdem die Discothek Shooters direkt am S-Bahnhof seit einiger Zeit unter immer weniger Feierfreudigen und damit einem erheblichen Umsatzrückgang leidet, könnte es eine der letzten Weihnachtspartys in der 25 Jahre alten Traditionsdisco sein. Die Heiligabend-Fete beginnt um 23 Uhr, der Eintritt beträgt zehn Euro.

Heiligabend in Wedel: In der Discothek Shooters wird auch im passenden Outfit gefeiert.

Foto: Shooters

„Es ist quasi unser großes Wohnzimmer, in dem sich mehrere Generationen zum Quatschen treffen“, sagt Daniel Frigoni von der Event-Agentur Elbmenschen, die das Shooters noch betreibt. Die beiden Resident-DJs Oliver Seeliger und Oliver Klug legen dazu den Generationensound der vergangenen Dekaden auf. Einen regelmäßigen Disco-Betrieb an den Wochenenden gibt es im Shooters nicht mehr, geöffnet wird nur noch zu besonderen Anlässen, etwa Ü30-Partys. oder zu internen Feiern.

Kultdiskothek „Ebert‘s“ in Schenefeld öffnet am 24. und 25. Dezember

Auch im „Ebert‘s“ in Schenefeld ist Heiligabend Kult. Zu „Hamburgs Kultdiscothek X-Mas Party Part I“ mit DJ Steve wird ab ab 22 Uhr für zehn Euro eingelassen. „Feiert mit uns am Heiligabend die größten Dance Classics der 90’er & 2000’er & aktuelle Charts“, schreiben die Veranstalter.

Am ersten Weihnachtstag geht es im Schenefelder „Ebert‘s“ ebenso trubelig zu: Zu „Part II“, ebenfalls ab 22 Uhr, ist der Eintritt sogar frei.