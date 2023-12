Halstenbek: A23 - Massenunfall verursacht Megastau im Feierabendverkehr

Mindestens sieben Autos sind am Montag bei Halstenbek in Unfall verwickelt. Es gibt mehrere Verletzte, die Autobahn ist gesperrt.

Kreis Pinneberg. Mitten im Feierabendverkehr ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall auf der A23 im Kreis Pinneberg gekommen. Ersten Angaben der Polizei zufolge hat sich der Crash in Höhe der Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder ereignet. Dem Vernehmen nach wurden mehrere Menschen verletzt. Die A23 ist in Richtung Norden gesperrt, es gibt einen langen Stau.

Mit sieben beteiligten Fahrzeugen handelt es den ersten Erkenntnissen nach um eine regelrechte Massenkarambolage kurz hinter der Hamburger Landesgrenze. In Höhe der Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder waren die Autos am Spätnachmittag aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Unfall verwickelt. Mehrere Insassen sollen sich verletzt haben. Wie schwer die einzelnen Beteiligten verletzt sind, ist noch unklar.

A23: Massenkarambolage führt zu Stau bis auf die A7

Die Unfallaufnahme, die Versorgung der Verletzten und die Aufräumarbeiten dürften angesichts der beteiligten Fahrzeuge noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb ist die Autobahn auch am Montagabend noch in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. Es bilden sich lange Rückstaus zur Hauptrückreisezeit vieler Pendler. Die Autoschlangen sollen bis auf die A7 reichen.

Die Polizei sei bemüht, den Verkehr so gut es gehe umzuleiten. Doch wann die Masse an Autos wieder flüssig gen Norden rollen kann, ist ungewiss. Pendler aus dem Kreis Pinneberg, die in Hamburg arbeiten waren, haben momentan schlechte Karten. nib