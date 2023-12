CDU-Bürgermeister gesteht als Los-Fee: „Ich war links außen“

Halstenbek. „Ich war mal Linksaußen.“ Das sagt ein CDU-Politiker. Wobei sich Bürgermeister Jan Krohn (56) früher bei den Handball-Herren der Halstenbeker TS in der Hamburg-Liga auch im Rückraum wohlfühlte. Das Gemeindeoberhaupt, seit 1. Februar 2023 im Amt, ist Sportler durch und durch. Seine Verbundenheit zum Fußball brachte Krohn nun mit dem Besuch der SV Halstenbek-Rellingen zum Ausdruck. Im Clubheim am Jacob-Thode-Platz nahm er die Auslosung für den Hallen-Cup 2024 („Jan-Automobile-Cup“/ 20. Januar) vor.

Fußballverein SVHR: Beim Oberligaaufstieg war Jan Krohn einer der ersten Gratulanten

Wie und wo er den 20. Mai 2023 verbracht hat, weiß der begeisterte Kitesurfer noch ganz genau. „Ich hatte mir ein Wochenende an der Eckernförder Bucht gegönnt, mal ein bisschen durchatmen. Per Live-Ticker war ich ständig über den Spielverlauf informiert.“ Krohn spricht über das zweite Entscheidungsspiel der SVHR auswärts gegen den Düneberger SV. Ein 2:2 reichte, den Traum von der Rückkehr in die Oberliga zu realisieren.

Der Hobby-Kicker (nach dem Ende seiner aktiven Handballzeit) gratulierte sofort mit einem Facebook-Eintrag. Wenige Tage vorher hatte Krohn den Aufstiegskandidaten beim 3:0 über den SC Poppenbüttel erstmals in Aktion gesehen. Das Turnier in der Halle an der Feldstraße will er auch begleiten, wenn es seine Zeit erlaubt.

Die Halstenbeker wollen ab Herbst 2024 einen Kunstrasenplatz haben

Der sportliche Leiter Oliver Berndt legte ihm schon mal einen Fan-Schal um den Hals. Ein Rahmen, der Krohn behagt. Handballer. Basketballer, Volleyballer, sie alle haben es ihm angetan. „Als ich am 17. November die erfolgreichsten Sportler der Gemeinde ehren durfte, war das einer meiner schönsten Momente bisher als Bürgermeister.“

Während Krohn den Hallenneubau im Wolfgang-Borchert-Gymnasium vorantreibt, setzt die SVHR ein anderes Großprojekt um. Ungefähr im Herbst 2024 soll der heiß ersehnte Kunstrasen auf dem Vereinsgelände fertiggestellt sein. Der Vorsitzende Hans Jürgen Stammer beziffert die Gesamtkosten auf 800.000 Euro, von denen der Club „450.000 bis 500.000“ zu leisten hat.

Das Turnier wird durch die Teilnahme des ETV aufgewertet

Zur internen Aufbruchstimmung zählt, dass es Oliver Berndt gelang, Regionalliga-Aufsteiger Eimsbütteler TV an die Feldstraße zu locken. Beim HFV-Jahresempfang im August war es zum Wiedersehen mit ETV-Trainer Khalid Atamimi gekommen, der 2012 ein halbes Jahr HR angehört hatte. Nach kurzer Rücksprache mit seinen Spielern beantwortete der gebürtige Hamburger niederländischer und indonesischer Nationalität Berndts Anfrage positiv.

In Anwesenheit von Trainer Martin Schwabe (Union Tornesch) und David Fock, Ligaobmann des SV Rugenbergen, wollte es Jan Krohn so, dass der ETV auf den SVR (Oberliga), Kummerfelder SV (Landesliga) TuS Osdorf (Bezirksliga) und eine Auswahl des Turnier-Namensgebers trifft.

In der anderen Gruppe duellieren sich die Gastgeber mit den Torneschern (Oberliga), dem VfR Horst (Verbandsliga SH), VfL Pinneberg und Hetlinger MTV (Bezirksliga).

Wahrscheinlich findet 2023 kein Punktspiel in Ober- und Landesliga mehr statt

Von den Turnierteilnehmern 2023 fehlt neben Sieger Eintracht Lokstedt auch Landesliga-Aufsteiger TBS Pinneberg, der möglicherweise schon im Januar ein Nachholspiel bestreiten muss. Teammanager Erturul Kayali geht witterungsbedingt jedenfalls fest von einer Absage des Heimspiels (Sonntag, 13 Uhr) gegen den SSV Rantzau aus.