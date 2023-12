Darts WM: Ein Hauch von „Ally Pally“ weht nun durch die Quickborner City

Freitag beginnt in London das Medien- und Sportspektakel. Aktion schwört in Quickborn nun darauf ein. Wie Darts den Kreis erobert.

Quickborn. Jedes Jahr findet zur Weihnachtszeit im Alexandra Palace (Ally Pally) in London die Darts-WM statt. Was für manche wie einfaches Pfeilewerfen aussieht, ist in Wirklichkeit ein Präzisionssport auf allerhöchstem mentalen Niveau und zugleich ein atemberaubendes Show-Spektakel.

Die beeindruckenden TV-Übertragungen der vergangenen Jahre und der sensationelle Auftritt des Deutschen Gabriel Clemens, der das letzte WM-Halbfinale erreichte, haben dafür gesorgt, dass Darts auch als Breitensport in deutsche Haushalte einzieht. Nicht zuletzt im Kreis Pinneberg.

Dart WM: Wer fordert vorher Quickborns Sportaktivator und das Innenstadtmanagement heraus?

An diesem Freitag, 15. Dezember, beginnen in der britischen Hauptstadt die Welttitelkämpfe 2023. Und auch auf dieser Seite des Ärmelkanals freuen sich – Clemens sei dank – alte und immer mehr neue Darts-Fans auf diese spektakulären Übertragungen mit einer Stimmung, die ein Fußballstadion in Sachen Lautstärke locker in den Schatten stellt.

Schon an diesem Donnerstag, 14. Dezember, also einen Tag vor dem Start der diesjährigen WM in London, laden Quickborns Sportaktivator und das Innenstadtmanagement die Bürger der Stadt zum inoffiziellen Warm-up ein, um so einen Hauch von „Ally Pally" zu spüren.

Foto: Christian Köhler

Schon an diesem Donnerstag, 14. Dezember, also einen Tag vor dem Start der diesjährigen WM in London, laden Quickborns Sportaktivator und das Innenstadtmanagement die Bürger der Stadt zum inoffiziellen Warm-up ein, um so einen Hauch von „Ally Pally“ zu spüren.

Sportaktivator Christian Köhler soll Bewegung in die Stadt Quickborn bringen

Von 12.30 bis 18.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, auf Tuchfühlung mit diesem spannenden Sport zu gehen. In den Räumen des Innenstadtbüros „Bewegte Stadt“ in der Bahnhofstraße 18 stehen Dartscheibe und Pfeile zur Verfügung. Wer gerade nicht an der Scheibe steht, kann sich an den angebotenen Knabbereien bedienen.

„Die Veranstaltung richtet sich an Bürgerinnen und Bürger, die einfach mal ein Gefühl für diesen tollen Sport bekommen oder mit Freunden und Bekannten ein kleines Match austragen wollen“, sagt Christian Köhler. „Als Sportaktivator freue ich mich darauf, mich der ein oder anderen Herausforderung zu stellen.“ Dem wollen Clara Henn und Hugo Polauke vom Innenstadtmanagement in nichts nachstehen.

Für Köhler ist dies nur eine von vielen kleinen Aktionen, mit denen er Leben – oder besser gesagt – Bewegung in die Stadt Quickborn bringen soll. Er freut sich darauf und den Reiz des lockeren Wettkampfes: „Und wer weiß, vielleicht dürfen wir sogar die eine oder andere 180, das ist der höchstmögliche Score mit drei Pfeilen, feiern.“

Seit diesem Jahr hat der SC Pinneberg eine Dart-Sparte

Doch so ganz „unbestelltes Darts-Land“ ist der Kreis Pinneberg nun auch wieder nicht. So hat zum Beispiel der SC Pinneberg am 1. April seine Dart-Sparte ins Leben gerufen. Wieso sich der Verein für diese neue Disziplin entschieden hat, erklärt Kathrin Lüder aus der SCP-Geschäftsstelle: „Darts ist eine Sportart, die alle gemeinsam spielen können.“

Geschäftsstellenmitarbeiterin Kathrin Lüder und Michael Gorka vom schleswig-holsteinischen Dartsverband haben mit einer Präsentation im November 2022 den Präzisionssport Dart beim SC Pinneberg bekannt gemacht. Ein halbes Jahr später wurde die Sparte gegründet.

Foto: SC Pinneberg / SCP

Alter, Geschlecht, Herkunft, Beeinträchtigungen – das alles sei unbedeutend. Es zähle nur das gemeinsame Spiel im Team. Inklusion und Integration ergeben sich so von allein. „Mehr Diversität im Sport als beim Darts gibt es in dieser Form selten“, sagte Lüder.

Auch in Uetersen wird schon länger vereinsmäßig Darts gespielt

Der Sportclub Pinneberg ist im Kreis Pinneberg nicht der einzige Verein mit Darts im Angebot. Auch in der Uetersener Sportgemeinschaft lässt sich der Sport mit den Wurfpfeilen betreiben. Hier zählt das Spiel mit den Pfeilen schon länger fest zum Programm. In Uetersen können Interessierte jederzeit zu den Trainingszeiten vorbeischauen und reinschnuppern.

Darüber hinaus wird jeden Freitag ein sogenanntes „Jackpot-Turnier“ ausgerichtet, an dem sich auch Vereinslose mit anderen Spielern messen können.

In Elmshorn sind der EMTV und der FTSV Fortuna Anlaufstellen für Dartsfans

Für Elmshorner Dartsbegeisterte gibt es zwei weitere Anlaufstellen: Den Elmshorner MTV und seit Neuestem auch den FTSV Fortuna. Die Trainingszeiten finden sich auf den Webseiten der beiden Vereine EMTV und Fortuna.

Diese Angebote machen deutlich: Darts zieht zunehmend in die Sportvereine ein. Der Darts-Boom der letzten Jahre spielt für diese Entwicklung eine bedeutende Rolle. Schon in den Jahren 2020 und 2021 verzeichnet der deutsche Fernsehsender „Sport1“ bei der Weltmeisterschaft Zuschauerzahlen von bis zu zwei Millionen.

Darts avanciert wegen seiner einfachen Regeln zum Volkssport

Der Darts-Boom lässt sich allerdings nicht nur dem „German Giant“ Gabriel Clemens zuschreiben. Einen großen Anteil dürfte auch das Wesen der Sportart haben. Darts ist ein Volkssport. Jeder kann Darts spielen, jeder versteht das Spiel schnell. Von 501 Punkten muss sich ein Spieler herunterspielen. Es gibt auch Varianten mit 301 oder 701 Punkten.

Je nachdem, wo der Pfeil auf dem Board trifft, wird die dem Feld zugehörige Zahl an Punkten abgezogen. Wer im Verlauf des Spiels zuerst glatt die 0 Punkte erreicht, gewinnt. Das simple Regelwerk macht den Sport leicht zugänglich – sowohl zum selbst Spielen, als auch zum Zuschauen.

Große Veranstaltungen wie die Weltmeisterschaft polieren den Ruf des Dartsports auf. Die Stigmatisierung als reines Kneipenspiel konnte durch sie zurückgelassen werden. In den letzten Jahren wurde klar: Darts ist eine ernstzunehmende, professionelle Sportart. Das haben offensichtlich auch Vereine wie der Sportclub Pinneberg verstanden.

Auch in einigen Kneipen und Bars stehen Dartscheiben und Wurfpfeile für Gäste zur Verfügung

Trotz dessen lässt sich Darts auch weiterhin hervorragend in Bars und Kneipen spielen. Wer im Kreis Pinneberg den traditionellen Charme der Sportart erleben möchte, der findet zum Beispiel in der Casa Portugal in Pinneberg oder im I Touch Billard Café in Wedel, wonach er sucht.