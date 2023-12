Deutsche Bahn: Baum stürzt im Kreis Pinneberg um - Zugverkehr unterbrochen

Am Dienstag ist der Zugverkehr zwischen Tornesch und Pinneberg unterbrochen worden. Ein Zug der Nordbahn am Bahnsteig im Bahnhof Hamburg-Altona.

Kreis Pinneberg. „Keine Fahrten zwischen Tornesch und Pinneberg möglich. Grund: Umgestürzter Baum auf der Strecke.“ Das ist die offizielle und knappe Mitteilung der Deutschen Bahn zu einer Bahnstörung zwischen Elmshorn und Pinneberg am Dienstagnachmittag.

Mitten im Feierabendverkehr müssen dadurch die Linien RE70 und RE6 „vorzeitig in Elmshorn“ wenden. Die Linie RE7 wendet sogar schon in Neumünster. Die Einschränkungen sollen bis in den Dienstagabend dauern. In Hamburg kommt aus Schleswig-Holstein kein Regionalzug mehr an.

Seit etwa 15 Uhr müssen sich damit auch die ohnehin leidgeplagten Pendler aus dem Kreis Pinneberg mit Problemen bei der Bahn befassen. Wegen des Baums auf der Strecke sei eine Oberleitung defekt. Zwischen Elmshorn und Pinneberg kommen kaum Züge durch. Betroffen sind auch die Züge der Nordbahn. Einer ersten Einschätzung zufolge soll die Sperrung wohl bis mindestens 20 Uhr andauern.

HVV: Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Pinneberg am Dienstag unterbrochen

Konkret betroffen von dem unvorhergesehenen Zwischenfall sind die RB-Linien 61 (Hamburg-Itzehoe) und 71 (Hamburg-Altona-Wrist) der Nordbahn. Genauso unpassierbar ist die Strecke für die Linien 6 (Hamburg-Westerland), 7 (Hamburg-Kiel/Flensburg) und 70 (Hamburg-Kiel) der Deutschen Bahn.

Fahrgäste ab Elmshorn werden gebeten, die Buslinie 489 oder den Expressbus bis Wedel zu nutzen und von dort mit der S1 in Richtung Hamburg weiterzufahren. In umgekehrte Richtung können Fahrgäste in die S1 von Hamburg bis Wedel steigen und mit der 489 bis Elmshorn weiterfahren. Zwischen den Städten Elmshorn und Pinneberg verkehrt zudem die Busline 185 im Stundentakt. nib