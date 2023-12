Unfall im Kreis Pinneberg: Schwer beladener Schotter-Lkw kippt in Straßengraben

Unfall im Kreis Pinneberg: Bei Barmstedt ist ein Kieslaster am Montag, 11. Dezember, auf der L112 umgekippt. Der Lkw muss aufwendig geborgen werden.

Polizei Pinneberg Schotter-Lkw kippt in Straßengraben: Verkehr stark behindert

Barmstedt. Schwerer Unfall im Kreis Pinneberg: Am Montagmorgen ist auf der Landesstraße 112 zwischen Barmstedt und Groß Offenseth-Aspern ein vollbeladener Schotter-Lkw in den Graben gerutscht und umgekippt. Die Fahrerin soll ersten Angaben zufolge unverletzt geblieben sein, aber in der Gegend muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden - nicht zuletzt wegen der Bergung des Schwerlasters.

Den ersten Angaben zufolge ist der Lkw gegen 11.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Landesstraße abgekommen. Offenbar sank das Gefährt aus dem Kreis Steinburg dabei so tief in den durchweichten Boden ein, dass die komplette Bodenhaftung verloren ging. Der vollbeladene Lkw kippte nach rechts und blieb auf der Seite liegen. Ein Großteil der Ladung landete dabei auf dem angrenzenden Acker.

Lkw kippt im Kreis Pinneberg um: Polizei rechnet mit weiteren Behinderungen

Für die Selbstrettung benutzte die unverletzte, 24 Jahre junge Fahrerin, offenbar die Scheibe. In der Frontscheibe klaffte jedenfalls ein großes Loch. Zudem hat der Crash auch Auswirkungen auf den Verkehr in der Gegend. So müssen sich Autofahrer derzeit im Norden des Kreises Pinneberg auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Schon während der ersten Rettungsarbeiten musste die Landesstraße in Groß Offenseth-Aspern zunächst voll gesperrt werden. Zwischenzeitlich soll der Verkehr zwar wieder rollen, aber für die Bergungsarbeiten müsse es wieder eine Vollsperrung geben, so die Polizei. Etwa 30 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. nib