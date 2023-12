Tourette und Skoliose: Krankheiten können diese Tänzerin (25) nicht stoppen

Pinneberg. Hört Kaya Sophie Reichenbach Musik, muss sie einfach tanzen. Egal wo, auch über Krankenhausflure. Davon können sie auch Krankheiten und Schmerzen nicht abhalten. Die 25-Jährige ist leidenschaftliche Tänzerin beim VfL Pinneberg – mit Skoliose, Tourette und Epilepsie.

„Was mein Leben definitiv bunter und spontaner gestaltet“, sagt sie. Kaya Sophie Reichenbach trägt ein Korsett und das nicht ohne Stolz. Sie trägt es gern sichtbar über der Kleidung. Ein Statement, wie sie sagt.

Tänzerin (25) im Korsett: Der Arzt diagnostiziert Skoliose

Als 17-Jährige erhält sie 2016 die Diagnose Skoliose. Das heißt, ihre Wirbelsäule ist verkrümmt und verdreht. „Ich hatte Rückenschmerzen und mein Bein fühlte sich taub an“, erinnert sich die junge Frau aus Hamburg-Rahlstedt. Der Arzt verschreibt ihr eine sechswöchige Reha. Sie wird vom Unterricht freigestellt, bekommt Physiotherapie und lernt, mit dem Korsett umzugehen.

Elegant und energiegeladen: Kaya Reichenbach vom VfL Pinneberg bei einem Wettkampfauftritt.

Foto: Marcus Beelitz / HA

Das Gute: Weil sie vorher viel Sport gemacht hat – gejoggt, Kanu-Polo gespielt und geschwommen ist – ist ihr Rücken trainiert und die Skoliose noch nicht so weit vorangeschritten. In jungen Jahren lässt sich Skoliose oft auch gut behandeln.

Reichenbach macht Menschen mit Skoliose Mut

Das Korsett darf sie anfänglich nur für eine Stunde am Tag abnehmen. „Ich habe mich schnell daran gewöhnt“, sagt sie. Ihre Erfahrungen teilt sie in Blogeinträgen, Kurzgeschichten, Poetry Slams, sozialen Kanälen wie Instagram und YouTube. Insbesondere Eltern von betroffenen Kindern schreiben ihr und bedanken sich bei ihr für ihren offenen, positiven Umgang mit dem Thema.

Die Fotos für ihren Blog und ihren Instagram-Auftritt inszeniert Kaya Reichenbach gemeinsam mit ihrem Freund.

Foto: Privat / HA

2018 bekommt sie eine weitere Diagnose: das Tourette Syndrom. Das äußert sich durch Zucken in Kopf und Schultern – dabei kommt es gerade im Profitanz (Kaya Sophie Reichenbach wurde in diesem Jahr Hamburger Meisterin in der C-Klasse) auf absolute Körperbeherrschung an.

Tourette-Syndrom tritt vor Tanzauftritten auf

„Da ich gut mit Medikamenten eingestellt bin, fällt es kaum auf“, sagt Reichenbach. Nur wenn sie gestresst ist, zum Beispiel vor Tanzturnieren, treten die Ticks auf. Auf dem Parkett sind sie dann aber komplett weg, weil sie ihre Leidenschaft ausleben kann. Das entspannt.

Kaya Reichenbach vom VfL Pinneberg ist eine modebewusste Frau. In dem Korsett sieht sie auch ein Accessoire.

Foto: Privat / HA

Die Diagnose Epilepsie folgte dann 2021 mit regelmäßigen stationären Krankenhaus-Aufenthalten. „Ich reagiere stark auf Licht, habe Aussetzer und kann mich anschließend an nichts erinnern“, sagt Reichenbach. Diese Art der Epilepsie nennt sich Absencen. Auch damit lernt sie zu leben. Mittlerweile ist sie so gut mit Medikamenten eingestellt, dass sie auch Auto fahren darf – und Motorrad.

Wenn Reichenbach nicht tanzt, fährt sie Motorrad

Denn das ist neben dem Tanzen eine weitere große Leidenschaft. „Sobald ich auf meiner Suzuki SV 650 sitze, bin ich glücklich und vergesse alle Sorgen“, sagt sie. Diese Leidenschaft teilt sie mit Eltern, Bruder und Großvater, die auch alle Motorrad fahren. Zuletzt war sie mit dem Motorrad im Harz. „Ich fahre auch bei sechs Grad Celsius.“

Kaya Sophie Reichenbach ist Optimistin. Ihr Motto: „Wir sollten viel mehr Zeit mit Glücklichsein verbringen.“ Und tanzen macht sie glücklich. Mit 14 Jahren meldet sie sich zu ihrem ersten Tanzkurs an. Es folgen noch etliche. „Mit 17 Jahren kam ich in die Showformation meiner Tanzschule und schon hatte ich den ersten Auftritt in meinem Korsett getanzt“, sagt die Hamburgerin.

Reichenbach ist im Vorstand des VfL Pinneberg aktiv

Es folgten Turniere und Shows als Formation und mit ihrem Freund Maximilian zusammen. Beide hatten sich in einem Tanzkurs kennengelernt, aus Freundschaft wurde Liebe. Seit fünf Jahren sind sie nun schon ein Paar. Mit ihm tanzt sie heute noch aktiv Turniere. Als er den Verein wechselt und zum VfL in Pinneberg geht, folgt sie ihm.

Seit zweieinhalb Jahren ist sie auch im Vorstand aktiv, macht für die Tanzsparte die Öffentlichkeitsarbeit. „Ich bin ehrenamtliche Pressewartin im Vorstand der Tanzsportabteilung im VfL Pinneberg. Dort designe ich Flyer und Poster, schreibe den Newsletter, verwalte die Social Media Abteilung und pflege den Kontakt zur Presse“, sagt Reichenbach.

Reichenbach tanzt ihre Geschichte mit dem Korsett

Als Duo stand das Paar auch schon zweimal beim Skoliosetag des Bundesverband Skoliose-Selbsthilfe e. V. auf der Bühne, brachten unter anderem Jugendliche dazu, mit ihnen im Korsett aufzutreten.

„Im Jahr 2022 haben wir meine Geschichte mit dem Korsett vertanzt. Die Show bestand aus einem Paso Doble, der den Kampf zwischen mir und dem Korsett darstellte. Darauf folgte eine Rumba, die die starke Bindung zwischen mir und dem Korsett zeigen sollte. Durch Hebefiguren wollten wir den stützenden Aspekt vertanzen“, beschreibt sie die Performance auf dem Parkett.

Tänzerin sieht das Korsett als Accessoire

Mit den Auftritten im Korsett möchte sie jungen Menschen ein Vorbild sein, die vielleicht wegen ihres Korsetts gehänselt werden. Sie selbst hat diese Erfahrungen auch gemacht. „Man kann das Korsett auch als Accessoire sehen, nicht nur als Hilfsmittel“, sagt sie. Mittlerweile trägt sie es vor allem, wenn sie Schmerzen hat, nach Tanzturnieren oder einem stressigen Tag, und nachts beim Schlafen.

Kaya Reichenbach vom VfL Pinneberg trägt als Tänzerin rückenfreie Kleider. Die Hautfalte auf einer Seite der Taille ist ein typisches Anzeichen für Skoliose.

Foto: Marcus Beelitz / HA

Reichenbach hat eine kreative Ader. Ihre Kleider und Kostüme für die Shows und Turniere näht selbst. Ihr Vater hatte ihr eine Nähmaschine geschenkt, als sie klein war. Die ersten Versuche waren noch etwas schief und krumm, aber sie lernte dazu. Heute hilft sie bei der Formation der Schneiderin beim VfL Pinneberg. „Bei der Formation tanzen acht Paare synchron“, erklärt sie dem Laien.

In der Rechtsmedizin Hamburg seziert sie Leichen

So vielseitig wie ihre Interessen ist auch ihr beruflicher Weg. Nach dem Abitur hat sie eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin in Berlin absolviert. Aufgrund ihrer epileptischen Anfälle konnte sie aber nicht in dem Beruf arbeiten.

Kaya Sophie Reichenbach besucht die Redaktion des Hamburger Abendblattes in Pinneberg.

Foto: Anne Dewitz

Ein Jahr später fängt sie in der Rechtsmedizin in Hamburg an, in der sie bis 2023 Sektionen durchführt. Irgendwann ist auch das körperlich nicht mehr möglich. Das lange Stehen und das Anheben der Toten strengt sie zu sehr an.

Reichenbach mag Krimis und schreibt einen Roman

„Seit 2021 studiere ich Psychologie an der Europäischen Fernhochschule Hamburg und ich arbeite nebenbei im Sterbehilfe Verein in Hamburg“, sagt die fröhliche Frau mit Hang zum Morbiden. „Ich fand das Thema Tod schon immer interessant“, sagt sie. Wohl auch deswegen liest und sieht sie am liebsten Krimis.

Mehr aus der Region

Den Lockdown während der Corona-Pandemie nutzte sie, um ein Buch zu entwerfen. In „Mein kurviger Weg – Das Skoliose Tagebuch“ können an Skoliose Erkrankte ihre Erinnerungen archivieren. „Es soll die Kreativität anregen und motivieren, neue Dinge zu erleben“, sagt Kaya Sophie Reichenbach. Zu kaufen gibt es das Buch nicht mehr. „Die letzten Exemplare habe ich an den Bundesverband Skoliose-Selbsthilfe e. V. gespendet.“ Auch weil die Zeit, einen Online-Shop zu betreiben, fehlte.

Kein Wunder, bei all dem, was Kaya Sophie Reichenbach so auf dem Zettel hat. Gerade schreibt sie auch noch an einem Roman. Darin geht es, wie sollte es anders sein, um ein Mädchen im Teenageralter, dass Skoliose hat und das Tanzen für sich entdeckt. Das Buch soll spätestens im Sommer nächsten Jahres erscheinen.