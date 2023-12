Schenefeld Stadtzentrum: Hammerschwestern eröffnen Pop-Up-Store im Center

Schenefeld. Monika Schaefer und Margot Evers sind Schwestern. Und weil beide beruflich gerne und oft zum Hammer greifen, haben sich die Frauen aus Schenefeld den Namen „Hammerschwestern“ gegeben. So heißt auch ihr Schmucklabel, dessen Werke derzeit im Weihnachtsgeschäft im Stadtzentrum Schenefeld zu haben sind.

Denn Margot und Monika, genannt Mika, nutzen das zweite Jahr in Folge die Möglichkeit, dort in den Monaten November und Dezember einen sogenannten Pop-Up-Store zu bespielen. Er befindet sich im Erdgeschoss des Centers in einem ehemaligen Geschenkeartikelladen.

Pop-Uo-Store im Stadtzentrum: „Hammerschwestern“ sind im Erdgeschoss zu finden

Mit sogenannten Pop-Up-Stores bespielt das Stadtzentrum wie viele andere Einkaufszentren auch leerstehende Flächen, die sich dann zumindest temporär mit Leben füllen. Ein weiteres Beispiel dafür ist das Secondhandkaufhaus Glücksgriff, das im ersten Obergeschoss insbesondere Mode aus zweiter Hand verkauft und mit dem Erlös karitative Dinge finanziert.

Halsketten, gerfertigt aus Sterling Silber oder Gold, finden sich ebenfalls im Portefolio der Scheneelderinnen. Jedes ihrer Schmuckstücke ist ein Unikat.

Foto: Hammerschwestern

Die Schmuckstücke der „Hammerschwestern“ sind Unikate. Das hat natürlich auch seinen Preis. Die beiden Schwestern eint die Begeisterung für Kunsthandwerk und die Liebe zum Schmuck. Beide Dinge haben sie bewogen, vor vier Jahren ihre eigene Schmuckschmiede in Schenefeld zu gründen.

Schmuck-Schwestern verwenden ausschließlich Edelmetalle wie Sterling Silber und Gold

Beide Damen widmen sich nach eigenen Angaben mit Leidenschaft dem Design und der Fertigung von ausdrucksstarkem Schmuck. Dafür werden ausschließlich Edelmetalle wie Sterling Silber und Gold verwendet.

Die „Hammerschwestern“ stehen für handgefertigte Schmuck-Unikate, die in liebevoller Handarbeit und zeitaufwendig in der Schenefelder Kunst-Werkstatt gefertigt werden. Auffällige Halsketten, Armbänder und Ringe sind der Schwerpunkt der Arbeit.

Auffällige Ringe gehören zu dem Schwerpunkt der Arbeit der „Hammerschwestern“.

Foto: Hammerschwestern

Jedes Schmuckstück wird mit verschiedenen Hämmern bearbeitet und erhält dadurch eine einzigartige Struktur. In jedem einzelnen Objekt steckt Präzision, Geduld und Hingabe., alles ist zu 100 Prozent Handarbeit. Wer gerne Stilbrüche mag, findet in der Schmuckschmiede der beiden Schwestern auch Süßwasserperlen und Naturedelsteine kombiniert mit groben Silber-Anhängern.

Pop-up-Store der Hammerschwestern noch bis Ende Dezember im Stadtzentrum

Wer die beiden „Hammerschwestern“ und ihre Arbeit kennen lernen möchte, kann dies noch bis Ende Dezember im Stadtzentrum tun. Dort stellen Mika und Monika aktuell auch ihre Schmuckstücke vor Ort her, sodass Interessierte ihnen auch live bei der Arbeit über die Schulter schauen können.

Der Schmuck der beiden Schwestern ist übrigens für beide Geschlechter geeignet. Die „Hammerschwestern“ wollen Frauen und Männer ansprechen, die ihre Individualität mit besonderen Schmuck-Unikaten ausdrücken möchten.