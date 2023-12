Tierheim: Klein, süß, ausgesetzt - wer rettet die Mini-Hunde Vip und Vap?

Die Chihuahuas wurden zusammen gefunden. Was davor passiert ist, ist unklar. Nun suchen sie ein neues Zuhause – aber nur gemeinsam.

Elmshorn. Diese beiden sind ein tierisches Duo im Minaturformat, und zwar mit lateinamerikanischen Wurzeln. Die Chihuahuas Vip und Vap warten jetzt im Tierheim Elmshorn auf ein neues Zuhause. Aber wie es sich für echte Kumpel unter Hunden gehört, werden sie nur im Doppelpack vermittelt.

Die Rüden sind recht einfach zu unterscheiden. Vip ist der weiß-braune Kollege, Vap der mit dem schwarz-braunen Fell. Das Duo ist wohl vom vormaligen Besitzer ausgesetzt worden, denn die beiden kamen als Fundhunde ins Tierheim im Kreis Pinneberg. Aus diesem Grund können die Pfleger nicht viel zur Vorgeschichte der beiden Mini-Hunde sagen. Nur so viel: Die beiden hängen sehr aneinander und suchen gemeinsam ein neues Zuhause.

Tierheim Elmshorn: Klein, süß, ausgesetzt - wer rettet die Mini-Hunde

Vip und Vap haben sich anfangs recht unsicher gezeigt und wichen bei Berührungsversuchen lieber den sich nähernden Menschen aus. Die Chihuahuas brauchten eine ganze Weile, um mit neuen Menschen warmzuwerden. Dabei breche das Eis bei Vap aber etwas schneller als bei Vip.

Vip und Vap heißen die zwei Chihuahuas, die gerade im Tierheim Elmshorn auf ein neues Zuhause hoffen. Die kleinen Hunde sind etwa ein Jahr alt, beide sind Fundtiere.

Foto: Tierheim Elmshorn / HA

Die beiden süßen Mini-Hunde könne man aber relativ schnell überzeugen, näher zu kommen. Alles, was man dafür braucht, sind kleine Leckerlis. Doch noch immer reagiert gerade Vip, der Weiß-Braune, sehr panisch auf Berührungen. Beide zeigen sich auch noch recht unsicher, wenn es nach draußen geht. Anfangs war es fast unmöglich, sie auch nur einen Schritt an der Leine zu führen.

Mittlerweile laufen die beiden immerhin kleine Runden. Im Tierheim habe man aber den Eindruck, dass es die beiden überhaupt nicht kennen, an der Leine zu laufen.

Chihuahuas Vip und Vap: Diee Macken bringen die kleinen Mexikaner mit

Mit Artgenossen zeigen sie sich gut verträglich, zu Eifersüchteleien kann es aber bei dritten, unbekannten Hunden kommen. Im Tierheim bleiben sie indes in der Hundegruppe recht gut alleine. „Wir können uns aber sehr gut vorstellen, dass die beiden es nicht kennen, alleine zu bleiben und es hier Probleme geben könnte“, so das Tierheim bei der Prognose für ein neues Zuhause.

Ohnehin werde wohl Geduld gefragt sein, wenn man das Duo bei sich aufnimmt. Denn deide sind nicht stubenrein und vermutlich müsse auch in dieser Hinsicht im neuen Zuhause weiter daran gearbeitet werden. Insgesamt wird deshalb zunächst ein Zuhause gesucht, in dem es keine Kleinkinder gibt. Auch allzu großer Trubel dürfte für die Gewöhnung eher hinderlich sein. nib

Tierheim Elmhorn: Hier können sich Hundeinteressierte wenden

Vermittlung: Interessierte sollten eine E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de schreiben, und zwar mit einer kleinen Beschreibung zu sich selbst. Auch der Erfahrungsstand zur Hundehaltung sollte angegeben werden, nicht zu vergessen: eine Rufnummer. Alternativ ist das Tierheim Elmshorn zu den Bürozeiten Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 14:30 bis 17:30 Uhr telefonisch unter 04121/84921 zu erreichen.