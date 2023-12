Halstenbek: Wärmepumpe, Solar, Balkonkraftwerk - eine Energiemesse für alles

Halstenbek. Die Gemeinde Halstenbek veranstaltet an zwei Tagen die erste regionale Energiemesse. Firmen aus der Region zeigen, wie Privatleute und Gewerbetreibende schon heute auf klimafreundliche Energie setzen können. Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist beteiligt und präsentiert die Energiewelt der Zukunft.

Die Energiemesse findet am Montag, 4. Dezember, von 11 bis 19 Uhr sowie am Dienstag, 5. Dezember, von 10 bis 18 Uhr auf dem Rathausvorplatz an der Gustavstraße statt – und zwar in einem großen, beheizten Zelt.

Viele Aussteller präsentieren sich bei der Energiemesse in einem beheizten Zelt

„Für jeden ist etwas dabei“, berichtet Natali Steffen, die Wirtschaftsförderin der Gemeinde Halstenbek. Vom kleinen Balkonkraftwerk, Wärmepumpen bis hin zu innovativen Solaranlagen und Speichermodulen – über diese und viele weitere intelligente Lösungen in Sachen Energiewende könnten sich die Besucher kostenlos informieren.

Das Bild zeigt die erste Anlage der Solarinitiative Halstenbek, die auf dem Dach der Sporthalle der Rellinger Caspar-Voght-Schule steht. Die Solarinitiative ist ebenfalls auf der Energiemesse vertreten.

Foto: Solarinitiative Halstenbek

In dem Zelt präsentieren sich lokale Player, die auf dem Feld der klimafreundlichen Energien tätig sind. Etwa die Firma SunOyster Systems GmbH, die innovative Solaranlagen für Unternehmen und Privatleute entwirft und herstellt. Auch ein Prototyp einer neuen Anlage soll vor Ort zu sehen sein.

Gemeinde Halstenbek organisiert die erste Energiemesse und hofft auf viele Besucher

Auch die Firma AkkuSys nimmt als Aussteller teil. Sie bietet von der Mignonzelle bis hin zur Fotovoltaikanlage maßgeschneiderte Lösungen an. Als Spezialist für sogenannte Balkonkraftwerke gilt die Firma Steckerkraft, die ihr Leistungsspektrum darstellen wird.

Mit der Firma Team Massivhaus aus Rendsburg, die in Halstenbek über ein Vertriebsbüro verfügt, ist auch eine Baufirma am Start. Die Experten informieren zum Thema energieeffizientes Bauen und zeigen mögliche Finanzierungsmöglichkeiten auf.

Auf der Energiemesse in Halstenbek präsentieren sich viele lokale Player

Haustechnik Scheel hat ihren Sitz ebenfalls in Halstenbek und kümmert sich unter anderem um die Themen Solarthermie, Pelletheizung und Wärmepumpen.

Auch die Energieberater der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein sind vor Ort, ebenso wie die Aktiven der Solarinitiative Halstenbek, die als Genossenschaft mit bürgerschaftlichem Engagement große Solaranlagen finanziert und beschafft.

Die Firma SunOyster Systems GmbH entwickelt und produziert innovative Solaranlagen.

Foto: Sun Oyster Systems

Der örtliche Schornsteinfeger Björn Dannenmann beantwortet auf der Energiemesse Fragen rund um die Themen Schornstein, Umweltschutz und sparsamer Umgang mit Energie.

Und last but not least stehen auch die Experten der Gemeindewerke Halstenbek für Fragen zur Verfügung. Sie wollen Interessierten aufzeigen, wie durch die intelligente Kombination von verschiedenen Maßnahmen Kosten, Nutzen und Spareffekte optimiert werden.

Energiemesse: Auch die Gemeinde hat einen eigenen Stand

Mit einem eigenen Stand ist auch der Veranstalter, die Gemeinde Halstenbek, vertreten. Unter dem Motto „Wirtschaft als Motor für Klimaneutralität – Made in Halstenbek“ informiert die Gemeinde über die Themen Klimaschutz, Wirtschaftsförderung und Fachkräfteeinwanderungsgesetz.

Abgerundet wird das Angebot durch den „InnoTruck“. Als „Innovationsbotschafter“ des Bundesforschungsministeriums gibt das doppelstöckige Ausstellungsfahrzeug auf seiner Deutschland-Tour anschauliche Einblicke in wichtige Forschungsfelder. Der Truck steht an beiden Tagen auf dem Rathausvorplatz.

Bei geführten Rundgängen durch die Mitmach-Ausstellung und bei anschaulichen Experimenten lernen insbesondere Schüler im „InnoTruck“ aktuelle Forschungsprojekte kennen.

Foto: BMBF-Initiative InnoTruck / FLAD & FLAD Communication GmbH

Bei geführten Rundgängen durch die Mitmach-Ausstellung und bei anschaulichen Experimenten lernen insbesondere Schüler im „InnoTruck“ aktuelle Forschungsprojekte kennen, können Exponate und Technologie-Demonstrationen selbst ausprobieren oder erfahren, welche beruflichen Wege besonders gute Chancen versprechen.

Hier hat die Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Halstenbek, Annika Thaer, ein gesondertes Programm für die Schüler der örtlichen Schulen erarbeitet. „Auch für Studierende bietet der „InnoTruck“ ein interessantes Angebot“, schwärmt Thaer. Begleitet wird der „InnoTruck“ von zwei Wissenschaftlerinnen, der Biologin Anna Vandebosch und der Geologin Claudia Pöhler.

Der „InnoTruck“ auf der Energiemesse kann Montag von jedermann besichtigt werden

Doch auch die Öffentlichkeit erhält Zugang zum „InnoTruck“. So findet am Montag zwischen 17 und 19 Uhr quasi ein Tag der offenen Tür statt, zu dem alle interessierten Personen kostenlos Zugang erhalten. Das wissenschaftliche Team beantwortet Fragen zu den gezeigten Exponaten und zu aktuellen Forschungsthemen.

Die mobile Ausstellung im InnoTruck bietet eine multimediale Entdeckungsreise von der Forschung über die Technologie und die Anwendung bis hin zu Berufsbildern mit Zukunft.

Mit Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen lassen sich Innovationen nicht nur anschauen, sondern auch anfassen und ausprobieren. So zeigt ein kollaborativer Roboter, wie die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine künftig aussehen könnte.

Beispiele aus dem Bereich Mobilität führen vor Augen, wie die Verkehrswende gelingen kann, und medizintechnische Exponate demonstrieren den Fortschritt in der Gesundheitsforschung.

Energiemesse in Halstenbek: Bürgermeister und Kreispräsident eröffnen

Zudem erfahren Besucher in einer Sonderausstellung im Obergeschoss des Trucks mithilfe einer interaktiven Multimediainstallation, wie weit die Forschung schon ist, die Zukunftsenergien Grüner Wasserstoff und Kernfusion nutzbar zu machen.

Die Energiemesse unter dem Motto „Hier wächst was“ wird am Montag um 11 Uhr mit zwei kurzen Reden durch Bürgermeister Jan Krohn und Kreispräsident Helmuth Ahrens eröffnet.