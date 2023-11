GAB: Skurriler Flohmarkt auf Recyclinghof mit 500 Artikeln aus dem Müll

Nach dem Sensationserfolg startet nun der zweite Flohmarkt der „weggeworfenen Sachen“ am 2. Dezember. Diese Schnäppchen sind dabei.

Gut 100 Schnäppchenjäger strömten im Juni auf den ersten Flohmarkt auf dem Recyclinghof der GAB in Quickborn. Am 2. Dezember dürfte es dort ähnlich trubelig zugehen.

Kreis Pinneberg. Schnäppchenjäger und Freunde von Sachen aus zweiter Hand werden am ersten Dezember-Wochenende in Quickborn auf ihre Kosten kommen. Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und –behandlung (GAB) des Kreises Pinneberg lädt für Sonnabend, 2. Dezember, von 11 bis 15 Uhr zum zweiten Mal zum Flohmarkt auf das Gelände des Quickborner Recyclinghofes in der Güttloh ein.

Dort können wieder alle möglichen Dinge käuflich erstanden werden, die einfach „zu schade sind, um im Müll zu landen“, wie GAB-Sprecher Julian Jenkel sagt. Nach dem großen Erfolg der Erstauflage ist es bereits die zweite Veranstaltung dieser Art.

500 verschiedene, oft neuwertige Artikel sind hier käuflich zu erwerben

Die Premiere dieses wohl ungewöhnlichsten Flohmarkts im Kreis Pinneberg im Juni war ein voller Erfolg. Der Andrang war enorm. Noch bevor die großen Tore zur dortigen Wertstoffannahme nahe der B4 aufgingen, drängelten sich bereits 50 Schnäppchenjäger um die besten Plätze.

Als sie dann reingelassen wurden, war kein Halten mehr. Sie rissen den GAB-Mitarbeitenden beinahe die besten Stücke aus den Händen, die andere Zeitgenossen aus Überdruss oder seltsamem Wohlstandsdenken oft neuwertig bei der GAB sorglos weggeworfen haben.

Ob Haushaltsgegenstände wie Teller, Töpfe, Tassen und ganze Services, Blumenkübel, Kleidung, Schuhe, Spiele, Bücher, Deko-Sachen, Kerzenhalter, Lampen, Uhren oder Werkzeuge aller Art – die Auswahl war riesig. Das soll auch dieses Mal wieder der Fall sein, verspricht GAB-Sprecher Jenkel.

Vom Klavier über die Gitarre bis zur Popcornmaschine reicht das Angebot

Das Angebot umfasse mehr als 500 Artikel. Es reiche vom Klavier über eine Popcornmaschine, beleuchtete Badezimmerspiegel, ausgemusterte Ultraschallreinigungsgeräte für Brillen, Akkuschrauber, Campingstühle, Armbanduhren und Dreiräder bis hin zu Fahrradanhängern, Fußbällen, Geschirr und Gesellschaftsspielen. Auch Inlineskates, Schlittschuhe und sogar Gitarren gebe es hier zu erwerben, zählt Jenkel das Angebot auf.

„Teilweise sind die Sachen noch originalverpackt und viel zu schade für den Müll“, sagt auch Natalie Buthmann, die den Quickborner Wertstoffhof leitet. „Das sind alles Dinge, die erst in den letzten Wochen bei uns abgegeben wurden. Wir leben nun mal in einer Wegwerfgesellschaft.“

Jedes elektrische Gerät ist vorher auf seine Funktionsfähigkeit geprüft worden

Damit keiner übervorteilt werde, wenn er ein technisches Gerät bei diesem Recycling-Flohmarkt kaufe, habe die GAB die elektrischen Geräte allesamt zuvor auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüfen lassen, erklärt Jenkel. „Das haben die Experten vom Quickborner Repair-Café für uns erledigt.“ Die Bürgerinnen und Bürger könnten also sicher sein, dass das so erworbene Second-Hand-Gerät voll funktionstüchtig sei und seine Dienste tue.

„Darüber hinaus haben wir wieder tolle Sachen aus den Bereichen Haushalt, Hobby, Garten, Kinder, Werkzeug/Heimwerken und Deko im Programm“, sagt GAB-Sprecher Jenkel. Selbstverständlich gehörten passend zur Adventszeit auch verschiedene Sachen zur Weihnachtsdekoration dazu.

Der Erlös kommt einem Verein aus dem Natur- und Umweltschutzbereich zu Gute

Der Erlös wird auch diesmal wieder einem gemeinnützigen Verein aus dem Bereich des Natur- und Umweltschutzes aus dem Kreis Pinneberg zu Gute kommen. Vorschläge konnten dafür bis Freitag, 24. November, abgegeben werden. Wer den Erlös dann bekommt, werde aus den eingereichten Vorschlägen ausgelost, erklärt Jenkel.

Bei der Premiere im Sommer wurde der Verein für „Wildtierrettung Hasloh-Tangstedt“ ausgewählt. Dieser bewahrt junge Rehkitze auf den Feldern vor dem sicheren Tod der Mähmaschinen, indem er mit Hilfe von auf fliegenden Drohnen bestückte Wärmebildkameras von Mai bis Juni die landwirtschaftlichen Felder nach versteckten Tieren absuche.

„Wir retten seit zwei Jahren junge Rehkitze, Hasen oder am Boden brütende Vögel vor dem Mähdrescher“, erklärte dazu Thorsten Schneidewind, der als Jäger dem Verein angehört. Auf diese Weise würden sie jedes Jahr 50 bis 60 Tiere vor Verletzungen oder gar dem Tod bewahren. „Dafür können wir den Erlös von diesem Flohmarkt gut gebrauchen“, freute er sich über das Geld, das der GAB-Flohmarkt ihnen bescherte.

Flohmarkt auf dem Quickborner Wertstoffhof: am Sonnabend, 2. Dezember, von 11 bis 15 Uhr, Güttloh 1-5 in Quickborn.

Weitere Informationen auf der Homepage der GAB: www.gab-umweltservice.de