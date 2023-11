Wie sieht die Zukunft von Pinnebergs Ortsteil Waldenau aus?

Pinneberg. Wie bewerten die Waldenauer ihren Ort? Wie soll künftig in dem dörflich geprägten Ortsteil Pinnebergs gebaut werden? Welche Themen sind bei der Entwicklung besonders wichtig? Die Waldenauer werden in den kommenden Tagen einen Fragebogen im Briefkasten finden, in dem es genau um solche Fragen geht.

Verteilt wird er von Dienstag an durch die Mitglieder des Bürgervereins Waldenau-Datum von 1934 e.V., die auch jedes Jahr mit vielen Helfern den großen Erntedank-Umzug organisieren. Mit der Befragung sollen alle Waldenauer und Datumer die Möglichkeit bekommen, sich aktiv an der Entwicklung ihres Ortsteils zu beteiligen.

Bürger zur Zukunft des Pinneberger Stadtteils Waldenau befragt

Das städtische Entwicklungskonzept für Waldenau und Datum aus dem Jahr 2019 sieht Nachverdichtung und verträgliche Erweiterung vor. Jetzt soll die Meinung der Bürgerinnen und Bürger in einer breit angelegten Befragung eingeholt werden.

„Uns ist die Bürgerbeteiligung sehr wichtig. Die Menschen in Datum und Waldenau haben sehr genaue Vorstellungen, wie sich ihr Ortsteil weiterentwickeln soll“, sagt Bürgermeisterin Urte Steinberg. „Nur dank des Bürgervereins ist es möglich, die flächendeckende Befragung durchzuführen. Es ist zu wünschen, dass sich möglichste viele an der Befragung beteiligen. Nur so bekommen wir ein genaues Bild, von dem, was die Menschen wirklich wollen.“

Anonyme Umfrage dauert fünf Minuten

Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten. Die Angaben werden anonym verwendet und unterliegen den Datenschutzbestimmungen. Die Anregungen und Bedenken aus der Öffentlichkeit sollen in das Entwicklungskonzept Waldenau einfließen und der Politik erneut zum Beschluss vorgelegt werden.

Die Fragebögen können an die Stadtverwaltung per Post (Rathaus Stadt Pinneberg, Fachbereich III – Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung, Bismarckstraße 8, 25421 Pinneberg) oder per Mail (pf-planung@stadtverwaltung.pinneberg.de) zurückgesandt werden. Der Fragebogen ist auch online auf der Homepage der Stadt unter www.pinneberg.de abrufbar.