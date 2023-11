Ausgezeichnet Hanse-Umweltpreis geht an Vorzeigeprojekt im Kreis Pinneberg

Rellingen. Hühnerleasing, Obst im Dörrautomaten halbar machen, Bienen halten, im Holbackofen nachhaltig backen, naturnah Gärtnern – der Entdeckergarten an der Tangstedter Straße 101 in Rellingen ist ein Treffpunkt für Menschen, die Lust haben, gmeinsam Projekte umzusetzen und ein Lernort für Kinder.

Ins Leben gerufen hat ihn der Verein Umwelthaus Pinneberg. Nun wurde er mit dem Hanse-Umweltpreis ausgezeichnet. Der Gewinner erhält 3000 Euro sowie die Bronzeskulptur eines auffliegenden Storches, die der Künstler Axel Richter gestaltet hat. Mit dem Gewinn beim Hanse-Umweltpreis wollen die Vereinsmitglieder ein Storchennest errichten und Vogelhäuser für Stare renovieren.

Hanse-Umweltpreis: Umwelthaus Pinneberg gewinnt

Seit 2014 gestaltet der Verein ein ehemaliges Baumschulgelände in einen naturnahen Entdeckergarten um. Seitdem sind eine Streuobstwiese mit vielen alten Apfelsorten sowie eine Magerwiese, ein Teich, Gemüsebeete und Beerensträucher entstanden. Außerdem gibt es im Entdeckergarten artgerechte Nutztierhaltung mit Hühnern, Gänsen und Kaninchen.

In diesem Erlebnisraum bietet der Umwelthaus Pinneberg e.V. Nachhaltigkeitsbildung für Kitas und Schulen nach an und wurde 2023 mit dem Zertifikat „norddeutsch und nachhaltig“ ausgezeichnet. Dreimal im Jahr lädt der Entdeckergarten zu öffentlichen Veranstaltungen ein.

Entdeckergarten in Rellingen mit spannenden Angeboten

„Im Entdeckergarten ist auf einer ehemals versiegelten Fläche von rund 5000 Quadratmetern ein naturnahes Paradies für Tiere und Pflanzen entstanden“, begründet Nabu-Geschäftsführer Tobias Hinsch die Entscheidung der Jury. „Vor allem Kinder und Jugendliche profitieren von dem Projekt, da sie hier direkt mit der Natur in Verbindung kommen und diese mit allen Sinnen erfahren können. Auch für Erwachsene gibt es spannende Angebote wie Kochkurse oder das Haltbarmachen von saisonalem und regionalem Obst und Gemüse. Bei unseren Preisträgern wird Bildung für nachhaltige Entwicklung eindeutig groß geschrieben.“

33 Projekte für Natur- und Klimaschutz in Hamburg und Umgebung gingen in diesem Jahr ins Rennen um den Hanse-Umweltpreis. Bei der Preisverleihung in der Geschäftsstelle des Nabu Hamburg zeichneten Schirmherrin Dagmar Berghoff, die Stiftung Globetrotter Ausrüstung sowie der Nabu Hamburg die Preisträger aus.

Hanse-Umweltpreis zeichnet zwei weitere Projekte aus

„Die Fülle der hochkarätigen Bewerbungen zeigt, dass Hamburg voller guter Ideen zum Schutz von Umwelt, Klima und Natur ist“, sagt Dagmar Berghoff, die dem Hanse-Umweltpreis seit seiner Gründung 1995 vorsteht. „Es freut mich immer wieder aufs Neue, die Begeisterung der Menschen hinter den unterschiedlichsten Projekten zu erleben.“

Die naturnahe SAGA-Geschäftsstelle Rahlstedt landete auf Platz zwei und erhielt 2000 Euro. Das Friedrich-Ebert-Gymnasium in Heimfeld wurden ebenfalls ausgezeichnet. Der dritte Platz ist mit 1000 Euro dotiert.