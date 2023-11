Versteigerung Elmshorn: Fahrräder, E-Scooter und Motorroller unterm Hammer

Elmshorn. Sie liegen in Gebüschen am Straßenrand, stehen monatelang in der Gegend herum oder werden achtlos in der Landschaft entsorgt: Nun sollen Räder, E-Scooter und sogar Motorroller eine neue Heimat finden. 170 fahrbare Untersätze haben sich beim Fundbüro der Stadt Elmshorn mittlerweile angesammelt.

Am Mittwoch, 13. Dezember, kommen sie bei einer großen Fundsachenversteigerung der Stadt unter den Hammer. Denn die Räder stapeln sich mittlerweile regelrecht beim Ordnungsamt. Auch, weil die Versteigerung im vergangenen Jahr ausfallen musste.

Elmshorn: Vergessen und verloren – Fundfahrräder kommen unter den Hammer

Erstmals findet die Fundfahrradversteigerung in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit statt, in einer Zeit, in der viele Menschen ihre Räder eher in den Keller stellen. „Es ist ein Versuch. Wir wollen schauen, wie die Resonanz ausfällt“, sagt Claudia Kröger vom Ordnungsamt der Stadt. Sie hoffe auf 30 bis 50 Besucherinnen und Besucher.

Die Räder wurden im Laufe der Monate vom Bauhof eingesammelt. Mal auf Hinweis von aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern, mal fallen der Polizei herrenlose Fahrräder auf. „Wenn wir den Hinweis bekommen, dass irgendwo ein Rad herumliegt, geben wir das an den Bauhof weiter und die Mitarbeiter kümmern sich um das Einsammeln“, sagt Claudia Kröger.

Fahrradversteigerung Elmshorn: Von Mountainbike bis Markenfahrrad

Echte Schrotträder werden aussortiert. Die, die noch zu gebrauchen sind, landen letztlich beim Fundbüro der Stadt. Und nun vielleicht bald bei neuen Besitzern. „Einige Räder sind gut in Schuss, andere sind eher etwas für Bastler“, so Kröger. Manch einer habe es auch nur auf den Rahmen abgesehen. Eine Luftpumpe sei aber bei nahezu allen Rädern Pflicht.

Trekkingräder, Mountainbikes, Hollandräder – fast jede Art von Fahrrad ist bei der Versteigerung dabei. Auch Markenräder seien darunter, so Kröger, die auf viele interessierte Besucher hofft. Die Versteigerung am 13. Dezember beginnt um 13.30 Uhr auf dem Vorplatz des Elmshorner Rathauses auf der Parkseite (zum Probstenfeld). Eine Besichtigung der vorhandenen Räder kann von 12 Uhr an erfolgen.