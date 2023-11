Tierheim: Sabbernder Landstreicher Little Joe – ein Hunde-Riese zum Verlieben

Little Joe ist ein Bulldog-Mix oder ein American Bully. Er ist etwa zwei Jahre alt und wird vom Tierheim in Elmshorn vermittelt.

Elmshorn. Völlig allein zog der Hund „Little Joe“ durch die Ortschaften des Kreises Pinneberg, als der schneeweiße Landstreicher im Mai aufgegriffen wurde. Nun wird der kapitale Rüde, der wohl ein Bulldog-Mix oder ein American Bully ist, im Tierheim Elmshorn nur noch „Riesen-Schneeball“ genannt. Zudem sucht das 48-Kilogramm-Tier ein neues Zuhause.

Das Powerpaket sei bei Fremden zunächst etwas skeptisch und bellt. Das junge Tier habe einen sensiblen, noch kindlichen Charakter, taue dann aber schnell auf -- zumindest, wenn man sich ihm auf freundliche und natürliche Art nähert. Hat er Vertrauen gefasst, gibt es für ihn kein Halten mehr: „Dann wird er zur Extrem-Schmusebacke, die mit viel Körpereinsatz kuschelt und Küsschen verteilt“, so die Tierheim-Mitarbeiter. Am liebsten mache er vor Menschen „Männchen“.

Tierheim Elmshorn: Landstreicher-Hund Little Joe sucht ein neues Zuhause

Da über seine Vorgeschichte nichts bekannt ist, gibt sein Verhalten noch Rätsel auf. So werfe sich der stattliche Rüde blinzelnd auf den Boden, sobald er von einer schnellen Bewegung erschreckt wird. Immerhin: Diese Ängste haben sich schon etwas gelegt, im Tierheim zeige er herzliches, freundliches Verhalten.

Gassigehen ohne Ablenkungen sei für „Little Joe“ kein Problem. Er verhalte sich wie ein staunendes Kind. Normalerweise zieht der Hund nicht an der Leine und orientiert sich am Menschen. Allerdings muss man ihm genug Sicherheit vermitteln können, damit er bei Begegnungen mit Menschen nicht doch mal bellend einen Satz nach vorne macht.

Foto: Tierheim Elmshorn / HA

Bisher neige er dazu, Fremde zu fixieren. Falsches Handling oder Unsicherheit sollten deshalb nicht an den Tag gelegt werden. Ein Anfängerhund ist Little Joe jedenfalls nicht. Auch körperlich müssen neue Halter dagegen halten können. Gerade bei Hundebegegnungen könnte sich das auszahlen. Little Joe verhält sich unterwegs unterschiedlich, manche Hunde beachtet er nicht, über andere regt er sich an der Leine auf.

Fundhund Little Joe hat ein kleines Sabber-Problem

Allein bleiben muss ebenfalls geübt werden. Deswegen sei ein Plan B wichtig, wenn es nicht oder langsamer funktioniert als geplant. Mit der Stubenreinheit nimmt es Little Joe im Tierheim noch nicht so genau. Gut möglich, dass man mit ihm wie mit einem Welpen trainieren muss. Unempfindlich sollte man auf jeden Fall beim Thema „Sabbern“ sein, denn Little macht dabei fast schon einem Bernhardiner Konkurrenz.

Vermittlung: Eine Vermittlung findet nur nach Schleswig-Holstein oder Niedersachsen statt. Bei Interesse gerne eine E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de mit Rufnummer und kleiner Beschreibung. Alternativ ist in den Bürozeiten Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 14:30 bis 17:30 Uhr das Telefon unter 04121/84921 geschaltet. nib

