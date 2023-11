Pinneberg: Kunsthandwerkermarkt in Drostei bietet originelle Geschenkideen

Pinneberg. Am ersten Adventwochenende ist es wieder so weit: Der traditionelle Pinneberger Drosteimarkt öffnet seine Türen für Interessierte. Der alljährliche Markt am Samstag, 2. Dezember und Sonntag, 3. Dezember, jeweils von 11 bis 18 Uhr, bietet mit ganzen 35 Ausstellern und Ausstellerinnen eine große Auswahl an verschiedenem Kunsthandwerk. Außerdem werden eine Kreativaktion für Kinder, Leckereien und Livemusik angeboten.

Der Kunsthandwerkermarkt zeigt dabei nicht nur klassische Stoff- und Holzarbeiten, sondern beschäftigt sich auch mit Nachhaltigkeit. So bieten zum Beispiel Mauricio Castro und Anja Krentz Upcycling-Taschen und Treibholzprodukte an. Doch auch Goldschmiedehandwerk, Metallarbeiten, Seifen, Schmuck und Mode kommen nicht zu kurz.

„Tonechimes“-Musik von den Gruppen „SoundEffect“ und „SilverBells“

Auch für Kinder gibt es wie vergangenes Jahr ein Angebot: In der Kreativecke können Anhänger für den Weihnachtsbaum selbst gebastelt und gestaltet werden, während die Eltern in Ruhe durch das Angebot stöbern können. Die Kreativecke wird Samstag und Sonntag von 12 bis 16 Uhr geöffnet sein.

Sogar musikalisch kann sich schon auf die Weihnachtszeit eingestimmt werden. Am Sonntag spielen zwischen 13 und 14 Uhr die zwei „Tonechimes“-Gruppen „SoundEffect“ und „SilverBells“ Musik für die Adventszeit. „Tonechimes“ sind gestimmte Glocken die in Ensembles gespielt werden.

Leckereien vom Förderverein Landdrostei Pinneberg e.V.

Zu guter Letzt ist natürlich auch für Verpflegung gesorgt. Denn der Förderverein Landdrostei Pinneberg e.V. bietet erneut eine beliebte Auswahl an selbstgebackenen Keksen verschiedener Sorten an.

Der Eintritt zum Kunsthandwerkermarkt ist wie in den vergangenen Jahren für die Besucherinnen und Besucher kostenlos - es wird aber im Foyer eine freiwillige Spendenbox geben. Der Markt findet am Samstag, 2. Dezember und Sonntag, 3. Dezember von je 11 bis 18 Uhr in der Pinneberger Drostei in der Dingstätte 23 statt. Weitere Informationen und eine vollständige Liste der Ausstellerinnen und Aussteller gibt es auf der Webseite der Drostei.