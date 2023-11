Großer Umbau an 40 Straßen: Was Elmshorns neue Lampen bringen

Straßenbeleuchtung Umbau an 40 Straßen: Was Elmshorns neue Lampen bringen

Elmshorn. Insgesamt geht es um 15 Kilometer Straße und 40 unterschiedliche Wege der Stadt: Elmshorn setzt noch in diesem Jahr ein neues Lichtkonzept um, dass einerseits Energie sparen und andererseits insektenfreundlich sein soll. Konkret sollen diese Ziele durch den Austausch von Straßenleuchten und die Sanierung von kompletten Beleuchtungsanlagen sowie mit dem Einsatz von modernen LED-Leuchten erreicht werden.

Mit dem Umbau ganzer Beleuchtungsanalgen an Straßenzügen soll „ein großer Beitrag zum Klimaschutz geleistet“ werden, so die Stadt in einer Mitteilung. Vor diesem Hintergrund sei in diesem Jahr bereits die Beleuchtungsanlage auf der Ost-West-Brücke saniert worden. Die Anzahl der Leuchten konnte dort halbiert werden. Auch der Energiebedarf sei mehr als die Hälfte geschrumpft. Zudem sei die Sanierung an der Beleuchtung in der Lornsenstraße gerade abgeschlossen worden.

Elmshorns neue Straßenlampen: Was sie können, wie hell sie leuchten

Laut Stadtangaben geht es nun mit dem Austausch der Beleuchtungsmasten und Leuchtenköpfe an der Otto-Hahn-Straße weiter. Überdies werde mit dem Austausch von insgesamt 348 Leuchtenköpfen im gesamten Stadtgebiet ab dem 4. Dezember begonnen. Insgesamt werde die Beleuchtung in 40 Straßenzügen saniert, das seien knapp 15 Elmshorner Straßenkilometer.

Die nun eingesetzten Leuchten seien mit einer Lichtfarbe von 3000K ausgestattet. Bedeutet: Dieneue Farbtemperatur gehört zum warmweißen Lichtspektrum und hat im Vergleich zu etwa 2700K eine etwas kühlere Anmutung. Durch den geringeren Blauanteil des Lichtes seien die Lampen insektenfreundlicher als herkömmliche Leuchtstoffröhren.

Neue Straßenbeleuchtung: In dieser Zeit soll sie scheinen

Zurzeit werde noch bei den bisherigen Bestandsanlagen ein Teil der Leuchten in der Nacht zur Energieeinsparung komplett abgeschaltet. Diese Praxis könne künftig durch den Einsatz der modernen LED-Leuchten entfallen.

Die neu eingesetzten Leuchten sollen zwischen 21 Uhr und 6:30 Uhr mit nur 50-prozentiger Leistung leuchten. So werde eine größtmögliche Energieeinsparung erreicht, gleichzeitig würden die Straßenzüge trotzdem auch in den Nachtstunden gleichmäßig ausgeleuchtet.

Dass dieses Maßnahmen schon Wirkung zeigen, werde am Unterschied des Energiebedarfes der Straßenbeleuchtung der Jahre 2021 und 2022 deutlich. Dort gab es eine Energieeinsparung von mehr als 100.000 Kilowattstunden, was einer CO 2 –Einsparung von 37,5 Tonnen entspreche.

Ein weiterer positiver Faktor sei, dass wegen der jeweiligen Örtlichkeit und der Höhe der möglichen Energieeinsparung von den 348 vorgesehenen Leuchtenstandorten auch 232 für eine Förderung durch den Bund in Frage kommen. Ein Fördergeldantrag sei eingereicht. Im Fall einer Bewilligung werde Elmshorns neues Lichtkonzept mit 65.000 Euro durch den Bund unterstützt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ungefähr 370.000 Euro. nib