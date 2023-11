In Elmshorns Nachbargemeinde eröffnet Donnerstag ein moderner Einkaufsmarkt. Der Service umfasst Dinge, die andere Märkte nicht bieten.

Sven Fülscher ist Inhaber des neuen Supermarktes „nah & frisch“ in Klein Offenseth-Sparrieshoop.

Neueröffnung Warum der neue Supermarkt in Sparrieshoop so innovativ ist

Klein Offenseth-Sparrieshoop. Es ist einer der modernsten Supermärkte im Kreis Pinneberg– und für die kleine Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop bei Elmshorn ein Quantensprung: Am Donnerstag, 23. November, um 6.30 Uhr öffnet der neue „nah & frisch“ an der Rosenstraße und bietet ein nie dagewesenes Einkaufserlebnis auf 1200 Quadratmetern.

Im Gegensatz zum alten Supermarkt schräg gegenüber, dessen Existenz im Vorjahr stark gefährdet war und der über viel zu wenig Parkplätze verfügte, hat sich die Verkaufsfläche nahezu verdreifacht. Und es besteht die Möglichkeit, Supermarkt- oder Fleischwaren nach vorheriger Bestellung auch bequem außerhalb der Öffnungszeiten abzuholen.

Moderner Supermarkt in Sparrieshoop entstand in zwölfmonatiger Bauzeit

Zwölf Monate betrug die Bauzeit des Supermarktes, der über 85 Parkplätze direkt vor der Tür verfügt. Für den Bau verantwortlich ist die Firma Bartels & Langness (famila) mit Sitz in Kiel, die auch der größte Handelspartner von „nah & frisch“ ist.

Ein Blick in den neuen „nah & frisch“-Markt an der Rosenstraße in Klein Offenseth-Sparrieshoop.

Foto: Cornelia Hösch

Dem Eröffnungstag sieht Sven Fülscher, Inhaber des „nah & frisch“-Supermarktes und Betreiber der Schlachterei Fülscher, mit Freude entgegen. „Hier ist ein sehr moderner Supermarkt entstanden. Das Ziel von meinen Mitarbeitern und mir ist auf jeden Fall, den Charme des alten ‚nah & frisch‘ beizubehalten. Besonders freut mich, dass das komplette Ursprungsteam auch hier am neuen Standort wieder dabei ist“, so Sven Fülscher.

Fleischermeister rettet vor knapp zwei Jahren den bisherigen Supermarkt

Wie wichtig ihm die Menschen sind, die für ihn arbeiten, das hat der 35-Jährige vor knapp zwei Jahren unter Beweis gestellt, als er den alten, von der Schließung bedrohten Supermarkt mitsamt der Mitarbeiter übernahm, als der ehemalige Betreiber aus gesundheitlichen Gründen plötzlich aufgeben musste. Die Schließung des Marktes hätte auch die Schließung der Schlachterei Fülscher bedeutet, die Bestandteil des Marktes ist.

„Die Idee, damals den alten Supermarkt zu übernehmen, entstand bei uns zu Hause am Mittagstisch und wir waren uns einig, dass wir das als Familie machen werden“, so Sven Fülscher, der nach eigenen Worten in seine Rolle als Supermarktbetreiber „mit der Zeit hineingewachsen ist und die mir jeden Tag wieder sehr viel Freude macht.“

Verkaufsfläche hat sich verdreifacht, das Warensortiment ist deutlich vielfäliger

Angesichts dessen war schnell klar, dass Fülscher in die bereits bestehenden Pläne zum Neubau des Supermarktes einsteigt. Nach dessen Fertigstellung und Neueröffnung ist dem Chef wichtig, dass er und sein Team „auch weiterhin einen sehr guten Kontakt zu den Kunden haben und sie im neuen Supermarkt gerne einkaufen.“

Sven Fülscher vor den gekühlten Abholfächern, die ein Einkaufen außerhalb der Öffnungszeiten inklusive Bezahlterminal ermöglichen.

Foto: Cornelia Hösch

Im Gegensatz zum deutlich kleineren Vorgänger gibt es laut Fülscher ein viel größeres Warensortiment. Außerdem stehen den Kunden für einen kleinen Klönschnack Sitzgelegenheiten zur Verfügung.

Und der Service umfasst auch Dinge, die viele Supermärkte in größeren Städten nicht bieten. Vor dem Eingangsbereich stehen gekühlte Abholfächer bereit. „Hier können die Kunden vorerst Waren aus der Fleischerei bestellen, demnächst ist aber auch ein Onlineshop geplant, sodass Kunden dann auch Supermarktartikel dort abholen können“, erläutert Fülscher.

Fleischwaren und Supermarktartikel außerhalb der Öffnungszeiten abholen

Sie sind nicht an die regulären Öffnungszeiten gebunden, erhalten einen Code per E-Mail und können dann vor Ort per Handy oder mit Karte bezahlen und anschließend ihr Fach öffnen.

Ebenfalls neu für die Kunden ist ein Food Automat, der etwa mit Fleisch, Wurst und Butter bestückt ist, sodass sich auch hier die Kunden zeitlich ungebunden mit Ware eindecken können. Für Kunden, die mit dem Auto zum Einkaufen kommen, stehen 85 Parkplätze zur Verfügung, zwei E-Ladestationen sind in Planung.

Zwei Leergutautomaten und spezielle Einkaufswagen für Nutzer von Rollatoren

Die Kunden erwartet ein in hellen Farben großzügig gestalteter neuer Einkaufsmarkt. Im Eingangsbereich gibt es nun zwei Leergutautomaten sowie spezielle Einkaufswagen für Menschen, die normalerweise einen Rollator nutzen..

Millahn aus Elmshorn ist mit einer Bäckerei und einem kleinen Café im Eingangsbereich vertreten und hat zu den normalen Supermarkt-Öffnungszeiten sowie am Sonntagvormittag geöffnet. Auch auf „ihre“ Poststelle müssen die Sparrieshooper nicht verzichten. Die Poststelle hat nach wie vor von 9 bis 12 Uhr geöffnet, geplant ist in Kürze, donnerstags bis 18 Uhr zu öffnen.

Neuer moderner Supermarkt in Sparrieshoop umfasst auch eine Selbst-Scan-Kasse

Eine weitere Neuerung ist eine Selbst-Scan-Kasse, die zusätzlich zu den normalen Kassen zur Verfügung steht. Die Fleischtheke der Schlachterei Fülscher finden Kunden im hinteren, lichtdurchfluteten Teil des neuen Supermarktes.

Der neue Einkaufsmarkt bietet auch Einkaufswagen für Menschen, die ansonsten einen Rollator nutzen.

Foto: Cornelia Hösch

„Mein Team und ich freuen uns, unseren Kunden nach wie vor beste, frische regionale Produkte anbieten zu können und sie außerdem kompetent rund um das Thema Fleisch, Wurst und Geflügel beraten zu dürfen“, so Sven Fülscher. Auch der von Montag bis Freitag täglich wechselnde Mittagstisch bleibt den Kunden erhalten.

„Wir bei Fülscher beziehen unsere Ware von Landwirten aus den Kreisen Pinneberg, Steinburg und Dithmarschen. Vom Vieheinkauf bis zur Ladentheke ist bei uns alles in Familienhand.“ Das Thema Regionalität spielt selbstverständlich auch im Supermarkt eine große Rolle und so kommen etwa die Eier vom Bauernhof Thormählen aus Neuendorf und die Äpfel vom Obsthof Schinkel aus Seestermühe.

Geöffnet hat der neue „nah & frisch“ Montag bis Freitag von 6.30 bis 19 Uhr, Sonnabend von 6.30 bis 14 Uhr. Im Vergleich zu den Mitbewerbern in Elmshorn und Barmstedt stehen damit sowohl werktags als auch am Sonnabend kürzere Öffnungszeiten zur Verfügung.

Neuer moderner Supermarkt in Sparrieshoop bietet Waren aus der Region

Das hat auch einen Grund. „Da wir auf Kundenbindung Wert legen und nicht austauschbar sein wollen, schließen wir früher als unsere Mitbewerber. Es ist meiner Meinung nach nicht leistbar, unseren Qualitätsanspruch bis in die späten Abendstunden zu halten“, so Sven Fülscher. Er beschäftigt im neuen Supermarkt 20 Mitarbeiter inklusive Aushilfen und in der Fleischerei elf Mitarbeiter.