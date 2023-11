Weihnachtsmärchen im Kreis Pinneberg im Überblick - alle Orte, alle Termine

Die Uetersener Hagebuttenbühne entführt die Kinder in diesem Jahr in das Fantasieland von tausend und einer Nacht. „Aladdin und die Wunderlampe“ heißt das diesjährige Weihnachtsmärchen.

Kreis Pinneberg. Weihnachtsmärchen gehören in die Vorweihnachtszeit wie Lebkuchen und Glühwein. Im Kreis Pinneberg haben sich die Theatervereine wieder ein tolles Programm einfallen lassen, um den Kindern eine märchenhafte Adventszeit zu bescheren.

Drachen, Zwerge und Zauberer spielen, singen und tanzen auf der Bühne, Grimmsche Märchenfiguren wie Schneewittchen, die Bremer Stadtmusikanten und Frau Holle werden lebendig, unbekannte Geschichten ziehen in den Bann. Eine märchenhafte Welt wartet darauf, neu entdeckt zu werden.

Uetersener Hagebuttenbühne spielt „Aladdin und die Wunderlampe“

Die Uetersener Hagebuttenbühne führt „Aladdin und die Wunderlampe“auf.

Foto: Oliver Rühmkorf/Hagebuttenbühne

Die Uetersener Hagebuttenbühne entführt die Kinder in diesem Jahr in das Fantasieland von tausend und einer Nacht. „Aladdin und die Wunderlampe“ heißt das diesjährige Weihnachtsmärchen mit viel Musik in der Turnhalle Parkstraße in Uetersen.

Und das ist die Geschichte: Die Geschichtenerzählerin Scheherezade ist auf der Flucht. Der Palastdiener des Königs sucht sie und sie kann ihm nur mit der Hilfe von Prinz Dodi entkommen. Dieser erpresst dafür von ihr eine Geschichte – und so erzählt sie von Aladdin und der Wunderlampe.

Leider muss Scheherezade ihre Geschichte immer wieder unterbrechen, weil der lästige Palastdiener seine Suche nach ihr einfach nicht aufgeben will. Aber trotzdem nimmt alles seinen Lauf – und alle bekannten Figuren sind natürlich auch dabei: Der Flaschengeist Jeannie, Dschafar, der Großwesir der Sultanin, der die geheimnisvolle Lampe haben möchte, um die Macht im Reich zu erlangen, und natürlich Aladdin, der sich in die bezaubernde Prinzessin Jasmin verliebt.

Aber es tauchen auch viele andere Figuren auf, die das Stück interessant, lustig und spannend machen. 17 Darsteller bietet die Hagebuttenbühne auf, um „Aladdin und die Wunderlampe“ unter der Regie von Susi Braun auf die Bühne zu bringen. Oder genauer: Auf zwei Bühnen. Denn es wird abwechselnd auf einer Haupt- und Nebenbühne gespielt, um lange Umbaupausen zu vermeiden.

Aladdin und die Wunderlampe Sa 25.11., 17 Uhr, So 26.11., 14 und 17 Uhr, Sa 2.12., 14 und 17 Uhr, Parkstraße, 8,-, Vvk.: www.hagebuttenbuehne.de

Dittchenbühne in Elmshorn bringt Frau Holle auf die Bühne

„Frau Holle“ ist eines der bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm und erzählt die Geschichte von zwei Stiefschwestern, die beide eine zeitlang für die sagenhafte Frau Holle arbeiten. Die fleißige Schwester wird belohnt, die faule Schwester bestraft. Fleiß und Hilfsbereitschaft, so das Märchen, zahlen sich aus, Faulheit und Egoismus haben negative Konsequenzen.

Man kann gespannt darauf sein, wie dieses Märchen als Weihnachtsmärchen der Dittchenbühne inszeniert wird. „Auf jeden Fall so“, verspricht Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt, „dass es für alle Kinder ab drei Jahren spannende Unterhaltung bietet!“ Der Vorverkauf für die 21 Vorstellungen hat bereits begonnen und ist sehr gut angelaufen. Die Premiere am 1. Dezember ist bereits ausverlauft.

Frau Holle Fr 1.12. bis Do 21.12., 16.30, Hermann-Sudermann-Allee 50, Erwachsene 13,-, Kinder 7,-, Tickets: buero@dittchenbuehne.de oder 04121/89710

Auf der „Batavia“ in Wedel wird In einem tiefen, dunklen Wald aufgeführt

Das „Batavia“-Ensemble in Wedel spielt „In einem tiefen, dunklen Wald“.

Foto: Hannes Grabau

„In einem tiefen, dunklen Wald“ heißt die moderne Märchengeschichte von Paul Maar und Rainer Lewandowsky für Kinder ab fünf Jahre, das auf dem Theaterschiff „Batavia“ in Wedel gezeigt wird. Es spielt das Batavia-Ensemble unter der Regie von Angelika Strub und Nele Bieringer.

Und darum geht es: Weil ihr keiner der Bewerber, die um ihre Hand anhielt, gefällt – sie ist nämlich nicht nur ziemlich schön, sondern auch ziemlich hochmütig –, kommt Prinzessin Henriette-Rosalinde-Audora auf die ungewöhnliche Idee, sich von einem Untier entführen zu lassen. Dann würden wohl die mutigsten Prinzen von weit herkommen, um sie zu befreien, so ihre Hoffnung. Doch das Untier, vermutlich ein Vegetarier, ist leider kein bisschen an der Prinzessin interessiert, sondern nur an den Pralinen, die sie bei sich hatt. Und auch sonst läuf nicht alles nach Plan…

In einem tiefen, dunklen Wald ab So 3.12. bis April 2024, Brooksdamm, Tickets unter www.batavia-wedel.de, Eintritt: Kinder 12,-/Erwachsene 15,-

Stadttheater Elmshorn hat drei Weihnachtsmärchen im Programm

Gleich drei Märchen bringt das Stadttheater Elmshorn auf die Bühne: Der kleine Drache Kokosnuss, Kalif Storch und die Bremer Stadtmusikanten stehen auf dem Programm. Los geht es mit Der kleine Drache Kokosnuss, aufgeführt vom Theater Lichtmeer. Das Kinder-Musikal nach Ingo Siegnerrichtet sich an Kinder ab vier Jahren.

Wieso ist Zauberer Holunder auf einmal so gar nicht mehr nett zu seinen Untertanen? Wichtige Fragen und die müssen dringend geklärt werden. Also bricht der kleine Feuerdrache auf, zu einem ganz besonderem Abenteuer. Mit dabei sind natürlich auch das schlaue Stachelschwein Matilda und der Fressdrache Oskar (keine Angst, er ist Vegetarier).

Von einem Kalifen, der die Störche versteht

Das Stadttheater Elmshorn zeigt das Weihnachtsmärchen Kalif Storch.

Foto: Anja Beutler / Pinneberg

Kalif Chasid, der Herrscher von Bagdad, hat alles was man sich wünschen könnte, nur eines nicht! Er kann nicht die Sprache der Tiere verstehen. Als ein Krämer ihm das passende Zauberpulver anbietet erfüllt sich sein Traum. Er und sein Groswesir Mansor verwandeln sich in Störche und brechen leider die einzige Zauberregel, sie müssen über das Geplapper der Störche lachen.

Schon haben sie das Zauberwort vergessen, dass die Rückverwandlung ermöglicht und der Krämer entpuppt sich als der böse Zauberer Kaschnur, der das alles eingeplant hat. Wie es Chasid und Mansor gelingt mit Hilfe der schönen, in eine Eule verwandelten Prinzessin Isolde wieder Menschen zu werden, zeigt dieses abenteuerliche, lustige und musikalische Märchen, das im Stadttheater Elmshorn aufgeführt wird. Das Stück Kalif Storch nach Wilhelm Hauff ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Die Bremer Stadtmusikanten halten zusammen

Die Bremer Stadtmusikanten kommen ins Stadttheater Elmshorn.

Foto: Anja Beutler / Pinneberg

Die Bremer Stadtmusikanten nach den Brüdern Grimm ist als märchenhaftes Road-Movie inszeniert. Durch die humorvolle wie berührende Inszenierung des Tourneetheaters Hamburg wird den Kindern durch aufgezeigt, an sich zu glauben und nicht aufzugeben. Und natürlich spielt die Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Mut eine große Rolle.

Viel Spaß vermitteln die leicht grotesken Figuren – zum Beispiel die Räuber, die den einfachen Weg zum Erfolg gewählt haben, aber dadurch sehr viel Pech erleben und am Schluss Haus und Hof an die klugen Tiere verlieren. Abgerundet durch die Kompositionen von Charmol ist hier ein Märchen entstanden, das auch den kleinsten Zuschauern viel Spannung und Freude bereitet.

Der kleine Drache Kokosnuss Mi 13.12., 9 und 16 Uhr; Kalif Storch Di 19.12., 8.30, 11 und 16 Uhr; Die Bremer Stadtmusikanten Mi 20.12., 8.30, 11 und 16 Uhr, 16,49 Euro, Vvk. Eventim, www.stadttheater-elmshorn.de

Theater Schenefeld verzaubert mit Schneewittchen

Das Theater Schenefeld präsentiert im Forum in diesem Jahr als Weihnachtsmärchen „Schneewittchen“ nach den Brüdern Grimm, ein lustiges Familienstück von Cornelius Henne, mit Musik und Liedern von Michael Reffi. Das Regie-Duo Laura und Michael Matthiesen verspricht, „dass die kleinen und großen Zuschauer ein Märchen mit viel Spaß und tollen Songs mit Ohrwurmcharakter erwarten dürfen, noch dazu ein tolles Bühnenbild, farbenfrohe Kostüme und ein spielfreudiges Ensemble, so, wie man es von uns kennt“.

Das Stück, das sich an Kinder unter vier Jahre richtet, zeigt, dass Mitgefühl und Hilfsbereitschaft hohe Tugenden sind, die unser Leben lebenswert machen. Auch erfahren die Zuschauer, dass Eitelkeit und Selbstsucht großen Schaden anrichten können, aber machtlos werden durch die beste Eigenschaft, die wir Menschen haben: die Empathie.

Schneewittchen Sa 2.12., 14 und 17 Uhr, So 3.12., 11 und 14 Uhr, Fr 8.12., 19.30 Uhr (Märchen am Abend bei Punsch und Weihnachtsgebäck), Sa 9.12., 14 und 17 Uhr, So 10.12., 11 und 14 Uhr im Forum Schenefeld (Schulzentrum), Achter de Weiden 30, Eintritt 8,-, Spieldauer 70 Minuten ohne Pause, Vvk. unter www.theater-schenefeld.de, Stadtzentrum Schenefeld am Infostand sowie bei der Buchhandlung Cremer in Halstenbek

Rellinger Theaterverein Kalle im Traumland

Andreas Rode als Professor Schlummer und Tilda Woltersdorf als Kladderatsch, Rellinger Theaterverein bringt Kalle im Traumland auf die Bühne.

Foto: Herbert Flick

Zur Weihnachtszeit spielt der Rellinger Theaterverein unter der Regie von Raina Klehn Kalle im Traumland, eine traumhafte Geschichte von Christina Stenger. Welch ein Unglück im Traumland! Die Traummaschine von Professor Schlummer, mit der er wunderschöne Träume zubereitet zusammen mit seiner Assistentin Kladderatsch, ist vom Feuerfritzen beschädigt worden. Und plötzlich steckt der Bankangestellte Kalle im Traumland fest.

Jetzt kann nur noch Prinzessin Luna im Mondschloss einen Rat geben. Doch auf Kalles Weg dorthin, auf dem ihn Milly Maus, Sancho, Rancho, Pancho und Häuptling Käsefuß begleiten, werden sie immer wieder vom Feuerfritzen geärgert. Ob Kalle wohl wieder nach Hause findet?

Kalle im Traumland So 3.12., 16 Uhr: Rellingen-Egenbüttel, Caspar-Voght-Schule, Kleine Turnhalle; Fr 8.12., 18. Uhr: Aula Wolfgang-Borchert-Gymnasium, Halstenbek, Bickbargen 111, 7,-, Vvk. für Rellingen: Heide-Reinigung, Heidestr. 94-96, Jack und Büx, Taubenstr. 1, Buchhandlung Lesestoff, Hauptstr. 74, für Halstenbek: Cremer Buchhandlung, Hauptstr. 51, Blumenstube A. Neumann, Siebentunnelweg 12 sowie unter www.theaterverein-rellingen.de

Young Stage der Pinneberger Bühnen spielen Madagaskar

Die drei Pinguine sorgen in Madagaskar für einige Lacher.

Foto: Pinneberger Bühnen

Die Young Stage der Pinneberger Bühnen und Schülerinnen der Ballettschule Geigenberger bringen die lustige Story Madagaskar, mitreißende Tänze, prächtige Kostüme und schillernde Songs mit Ohrwurmgarantie auf die Bühne. Vom Zoo in New York zum Strand von Madagascar führt die abenteuerliche Reise von Marty dem Zebra, Gloria dem Nilpferd, Melman der Giraffe und Alex dem Löwen. Während die Pinguine Skipper, Kowalski, Rico und Private heimlich ihren Aufbruch in die Antarktis vorbereiten, schleicht Marty sich in der Nacht aus dem Zoo und stolziert endlich in Richtung Wildnis. Melman, Alex und Gloria durchbrechen die Mauern des Zoos um ihren Freund zu suchen. und schon geht das Abenteuer richtig los.

Während ihrer chaotischen Flucht, landen die Vier in Käfigen auf einem Schiff, gehen über Bord und finden sich auf der wunderschönen, aber auch nicht ganz ungefährlichen Insel Madagascar wieder. Nach einigen Verwicklungen mit Lemuren und Fossas mündet die Geschichte in eine fröhliche Strandparty mit dem verrückten King Julien.

Madagaskar Fr 24.11., 17 Uhr, Sa 25.11., 14 Uhr, Fr 1.12., 17 Uhr, Sa 2.12., 14 und 17 Uhr, So 3.12., 14 Uhr, Geschwister-Scholl-Haus, Bahnhofstr. 8, 10,-, ermäßigt 8,-, Karten nur online unter www.pinneberger-buehnen.de oder an der Abendkasse

Weihnachtsmärchen der Quickborner Speeldeel: Das Sams

Die Quickborner Speeldeel führt „Eine Woche voller Samstage“ von Paul Maar im Artur-Grenz-Saal der Comenius-Schule in Quickborn auf. Dieses wundersame Sams im Taucheranzug mit einer Stupsnase wie ein Ferkel erobert seit 50 Jahren die Kinderherzen.

Und darum geht es in dem Stück: Herr Taschenbier ahnt noch nicht, dass sein Leben bald komplett kopfstehen wird, als an einem Samstag das Sams zu ihm kommt. Ein wunderliches Wesen mit roten Haaren und vielen blauen Punkten im Gesicht. Wunschpunkte! Das Sams ist laut und ungezogen und reimt von früh bis spät.

Das Sams Sa 9.12., So 10.12., jeweils 15.00, Am Freibad 3-11, 5,-, www.quickborner-speeldeel.de, Vvk. Buchhandlung Theophil, Am Freibad 4a, Elektro Bollmann, Steindamm 1-3, Ellerau