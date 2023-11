Baustellen Pinneberg: Elmshorner Straße wird wegen Umbau teilweise gesperrt

In Pinneberg stehen in den kommenden Wochen mehrere Straßensanierungen auf dem Programm.

Pinneberg. In Pinneberg sollen in den kommenden Tagen zwei neue Baustellen eingerichtet werden. Das sei notwendig, so die Stadt in einer Mitteilung, weil zum einen die Fahrbahndecke erneuert werden muss, zum anderen Arbeiten an den Kanälen notwendig sind. Auch die Dauerbaustelle Datumer Chaussee ist noch nicht abgeschlossen.

Die Elmshorner Straße bekommt eine neue Fahrbahndecke. Die Arbeiten werden am Donnerstag, 9. November, im Auftrag der Stadt stadteinwärts vom Osterloher Weg bis zum Kornkamp ausgeführt. Das teilte das Rathaus ebenfalls mit.

Elmshorner Straße in Pinneberg erhält neuen Asphalt

Der Verkehr wird wechselseitig mit Ampelschaltung an der Baustelle vorbeigeführt. Es wird nur mit geringen Verkehrseinschränkungen gerechnet. Die Firma Werner Batzer Tief- und Straßenbau GmbH aus Hamburg saniert die Straßen. Die Baumaßnahme kostet circa 25.000 Euro.

In der Zeit von Montag, 13. November bis zum Freitag, 1. Dezember, wird dann der Große Reitweg in Pinneberg auf Höhe der Hausnummer 30 voll gesperrt. Der Grund der Sperrung: Das Grundstück wird an das Schmutz- und Regenwassernetz angeschlossen.

Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Die Stadtverwaltung empfiehlt allerdings, die Baustelle weiträumig über den Thesdorfer Weg zu umfahren. Im Anschluss wird es vom 2. bis zum 22. Dezember weiterhin deutliche Einengungen der Fahrbahn in dem Bereich des Großen Reitweges geben.

Abschnitt der Datumer Chaussee noch bis Ende November gesperrt

Auch die Dauerbaustelle Datumer Chaussee ist noch nicht beendet. Die Datumer Chaussee ist bis voraussichtlich Donnerstag, 30. November, abschnittsweise im Bereich zwischen den Einmündungen Hogenkamp und Pestalozzistraße voll gesperrt. Eine weiträumige Umleitung ist eingerichtet.