Großes Tanz-Spektakel in Pinneberg in voll besetzter Halle

Die vom VfL organisierten Deutschen Meisterschaften zogen viele Zuschauer an. Am Ende stand ein Dresdner Paar ganz oben.

Pinneberg. Ein letztes Mal brandete im voll besetzten Saal der Rübekamphalle tosender Beifall auf. Eine Lichtershow, zelebriert und untermalt mit Spezialeffekten, sorgte bei der Siegerehrung für den ultimativ gelungenen Schlusspunkt eines Tanzsport-Spektakels, wie es ihn in dieser Form in Pinneberg noch nie gab. Die Deutschen Meisterschaften in der Hauptgruppe S Standard wurden zu einem Highlight für die Tanzsportabteilung des VfL Pinneberg.

Pinnebergs Bürgervorsteherin Natalina Di Racca-Boenigk applaudierte, als das Siegerpaar nach knapp fünf Stunden High-Quality-Tanzsport das Publikum mit einem Slowfox beim Ehrentanz verzauberte: Yahor Boldysh und Irina Averina vom TSC Excelsior Dresden überzeugten im Feld der 34 Paare aus ganz Deutschland von der ersten Runde an.

In Pinneberg: Dresdner Paar sammelt reihenweise Einsen der Wertungsrichter ein

Das Duo sammelte in den weiteren Kategorien Langsamer und Wiener Walzer sowie Tango reihenweise Einsen und wurde nach der Nationalhymne schließlich zum Titelträger gekürt. Natalina Racca-Boenigk gehörte zu den ersten Gratulanten.

Die Begeisterung war auch bei Turnierleiter und VfL-Spartenboss Bastian Ebeling groß. Die DM in Pinneberg – gewissermaßen „Erbe“ und Nachfolge-Event der 2019 eingestellten „Silbernen Rose“, zog in der Region riesiges Interesse nach sich. Mit 300 Zuschauern war die Halle bis auf den letzten Platz besetzt. Damit drängten noch ebenso viele Tanzsport-Anhänger wie am 10. Juni dieses Jahres beim Masters-II-S-Klassenturnier in die Halle.

VfL-Organisator spricht von „Klassesport“ mit „hoher gesellschaftlicher Wertigkeit“

„Was wir gesehen haben, war Klassesport, aber auch eine Veranstaltung mit hoher gesellschaftlicher Wertigkeit“, meinte Bastian Ebeling. Der Hauptverantwortliche konnte auf die Unterstützung von Kaya Reichenbach und zahlreichen Helfern bauen. Als Ausrichter traten neben dem VfL der Hamburger Tanzsportverband sowie der Tanzsportverband Schleswig-Holstein auf.

Die Deutschen Meisterschaften im Standardtanz wurden am Wochenende in Pinneberg ausgetragen. Es war ein Glanzpunkt in der Geschichte der Tanzabteilung des VfL Pinneberg.

Foto: Karsten Jaeger / HA

Kaja Reichenbach ist selbst Turniertänzerin beim Club Ceronne im Eimsbütteler TV. Sie weiß, was es heißt, den Ansprüchen eines Turniers dieser Art gerecht zu werden. „Es kann Stunden dauern, bis Spitzen-Tanzsportpaare mit Ambitionen mit ihrem Outfit zufrieden sind. Nur dann glauben sie oft, ihre Leistung in einem Wettkampf auf Topniveau abrufen zu können.“ Klassische Frisuren zu kreieren erfordert Kreativität, Turnierkleider zu entwerfen ebenso. In der Rübekamphalle war die Optik bemerkenswert.

Norderstedter Geschwisterpaar wird sensationell Sechster

Viel Beachtung fanden auch Joshua (26) und Jadzia (24) Khadjeh-Nouri. Das Geschwister-Paar des TSC Astoria aus einer großen Norderstedter Tanzsport-Familie kämpfte sich bis in die Endrunde vor. Dass es am Ende am Rübekamp zum sechsten Platz reichte, war in Fachkreisen und vor allem bei den 170 mitgereisten Fans des Paares nicht zu erwarten gewesen.

Die hervorragend harmonierenden Geschwister, die seit 2006 zusammentanzen und in den beiden Tanzschulen der Eltern in Norderstedt und Mölln Tanzunterricht geben, zeigten sich ebenfalls überrascht. „Es ist der größte Erfolg unser Laufbahn“, sagten sie vor laufenden Kameras bei NDR. „Wir sind im Kreis der Großen angekommen.“ Demnächst geht es für die beiden schon wieder ins Trainingslager nach Rom.

Geiselnahme am Hamburger Flughafen hatte auch Auswirkungen

So klingen positive Erinnerungen an ein ungewöhnliches Turnierfestival. Einzig Bastian Ebeling musste am Ende leiden. In der Endphase der Meisterschaften drang die Meldung von der Geiselnahme am Hamburger Flughafen durch. Eine Nachricht zur Unzeit. Einige Teilnehmer und Offizielle hatten sich in der Zwischenzeit auf die Rückreise in ihre Heimat vorbereitet. Darunter waren neun Wertungsrichter, zum Teil aus dem Ausland, die ahnten, dass sie wegen der Flugstornierungen und Verzögerungen wohlmöglich nicht so schnell nach Hause kommen würden.

„Am Tag nach dem Turnier wussten wir noch nicht, wie das alles wie vorgesehen zu bewerkstelligen war, ein einziges Chaos“, sagte Bastian Ebeling, der sich stressgeplagt am Erreichen seiner Belastungsgrenze wähnte. Die meisten auswertigen Gäste übernachteten im Hotel Cap Polonio, tags darauf war in der allgemeinen Stimmung der Ungewissheit einiges neu zu koordinieren. Bastian Ebeling: „Das wird uns aber nicht abhalten, ein solches Topturnier in Zukunft wieder zu veranstalten.“

Ergebnisse der Endrunde: 1. Yahor Boldysh/Irina Averina (TSC Excelsior Dresden), Platzziffer 5,0; 2. Karolis Burneikis/Fabien Lax (TSC Rot-Gold Casino Nürnberg) 11,0; 3. Erik Kem/Viktoria Grushevskaja (TTC München) 14,0; 4. Cristian Pop/Celine Sejdijaj (TSC Astoria Karlsruhe) 21,0, 5. Lukasz Switalski/Natalia Mikolajczyk (TC Seidenstadt Krefeld) 24,0; 6. Joshua Khadjeh-Nouri/Jadzia Khadjeh-Nouri (TSC Astoria Norderstedt) 30,0.