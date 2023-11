Der Baum an der Elmshorner Straße wurde zunehmend zur Gefahr für den Straßenverkehr. Wie kann das sein? Das sind die Hintergründe.

Baumarbeiten steht auf einem Hinweisschild. In Pinneberg muss eine Eiche gefällt werden, die zum Risiko geworden ist.

Verkehrshindernis Nach Unfall an Ampel: Risiko-Eiche in Pinneberg wird gefällt

Pinneberg. Zwei Bäume sind in Pinneberg zu einem Sicherheitsrisiko für den Straßenverkehr geworden. An der Elmshorner Straße in Pinneberg muss deshlab nun eine Eiche gefällt und eine weitere radikal beschnitten werden. Wie die Stadt mitteilt, haben die Bäume zuvor die Sicht auf die Ampel zunehmend verdeckt und sogar zu einem Verkehrsunfall geführt.

Aufgefallen waren die raumgreifenden Bäume nach eben diesem Verkehrsunfall. Die Polizei hatte der Stadtverwaltung einen entsprechenden Hinweis gegeben. Die Firma Baumpflege Thomsen nimmt heutigen Montag die Arbeiten am Fußgängerweg in Fahrtrichtung Norden vor, wie die Stadtverwaltung informiert.

Eiche in der Elmshorner Straße nimmt Sicht auf die Ampel

Der Unfall hatte sich am 16. Oktober auf Höhe der Hausnummer 28 ereignet. Zwei Tage später gab es einen Vor-Ort-Termin mit einem zertifizierten Baumkontrolleur des Kommunalen Servicebetriebes und Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie dem Ersten Stadtrat Stephan Bohlen.

Gemeinsam wurde festgestellt, dass der Baum die Sicht auf die Ampel einschränkt und die Verkehrssicherheit gefährdet. Alternative Lösungen zu der Fällung seien laut Stadtverwaltung baulich und technisch nicht umsetzbar.

Als Ersatz für gefällte Eiche wird neuer Baum gepflanzt

Die Stadtverwaltung hat einen entsprechenden Fällantrag bei der Unteren Naturschutzbehörde eingereicht. Diese hat zwischenzeitlich die Gefahrenstelle begutachtet und der Fällung der Eiche zugestimmt. Zur Kompensation wird auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Höhe der Hausnummern 37-39 ein Ersatzbaum gepflanzt.

