Polizei Pinneberg: Betrunkene Mercedes-Fahrerin mäht Ampelmast an Feuerwache um

Pinneberg. Unter Alkoholeinfluss ist eine Autofahrerin in Pinneberg in der Nacht zum Freitag schwer verunglückt. Kurz nach Mitternacht rammte sie mit ihrem Mercedes einen Ampelmast an der Friedrich-Ebert-Straße, an dem auch die Warnanlage der Feuerwehr angebracht war.

Die ehrenamtlichen Brandschützer, die im Anschluss ausgelaufenes Öl, Benzin und Kühlflüssigkeit aufnehmen mussten, hatten keinen langen Anfahrtsweg. Die Unfallstelle lag direkt vor der Feuerwache.

Laut Polizeiangaben befuhr die 38 Jahre alte Frau aus Tangstedt mit ihrem Mercedes die Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Damm kommend. In einer leichten Kurve kam das Fahrzeug dann aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Alkoholisiert hat eine 38 Jahre alte Autofahrerin vor der Pinneberger Feuerwache einen Ampelmast umgemäht und ein Trümmerfeld hinterlassen.

Foto: Feuerwehr Pinneberg

Dort sind die beiden Fahrbahnen durch eine Mittelinsel voneinander abgetrennt, auf der sich die Ampel und die ebenfalls an dem Mast angebrachte Warnanlage befindet. Die Anlage signalisiert Autofahrern, wenn ein Feuerwehreinsatz erfolgt und die Löschfahrzeuge mit Blaulicht vom Hof der Wache auf die Friedrich-Ebert-Straße fahren.

Nach der Kollision blieben vom Ampelmast und Warnanlage nur Trümmer übrig, die von den Feuerwehrleuten von der Fahrbahn geräumt wurden. Die 38-Jährige, die den Ampelmast mit ihrem Fahrzeug regelrecht umgemäht hatte, zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Im Klinikum wurde ihr eine Blutprobe abgenommen. Die Polizisten hatten bei der Frau Atemalkohol bemerkt und um einen freiwilligen Test gebeten. Die Tangstedterin kam dem nach. Das Ergebnis lag über einem Promille.

Bei der Überprüfung der Personalien der Frau stellten die Beamten fest, dass sie aktuell nicht über einen Führerschein verfügt. Dieser war ihr vom Amtsgericht entzogen worden, zudem hatte das Gericht eine Fahrerlaubnissperre verhängt.

Den Schaden an dem Fahrzeug beziffert die Polizei auf 15.000 Euro. Wie hoch der Schaden an Ampel und Warnanlage ist, kann die Polizei nicht sagen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sorgten für eine grobe Reinigung der Fahrbahn, beseitigten die Trümmer und sicherten den Bereich für die Rettungs- und Bergungsarbeiten ab.

Mitarbeiter der Stadtwerke schalteten den Strom im verbliebenen Stumpf der Anlage ab. Wann mit einer Reparatur des Ampelmastes inklusive Warnanlage zu rechnen ist, steht noch nicht fest. Die Warnungen vor ausrückenden Fahrzeugen bei Einsätzen bleiben also erst einmal aus, also ist dort Vorsicht geboten