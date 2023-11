Elmshorn: Vollsperrung zum Ende - Staugefahr rund um Hamburger Straße

Die Hamburger Straße in Elmshorn wurde in drei Bauabschnitten saniert. Nun ist ein Ende in Sicht.

Elmshorn. Autofahrer in Elmshorn brauchen in den kommenden Tagen einmal mehr Geduld. Seit zweieinhalb Jahren wird die Hamburger Straße saniert. Doch nun ist zumindest ein Ende absehbar. Der dritte Bauabschnitt wird vom kommenden Mittwoch, 8. November, bis Sonntag, 12. November, in Angriff genommen – allerdings wieder einmal mit einer Vollsperrung der Straße.

Das betrifft die Kreuzungsbereich zwischen Hainholzer Damm bis zur Höhe der Hausnummer 108, Langelohe von der Hausnummer 107 bis Hamburger Straße sowie die Hamburger Straße Ecke Adenauerdamm bis Hermann-Ehlers-Weg.

An der zentralen Verkehrsverbindung in Elmshorn wird seit 2020 in drei Abschnitten gebaut. Die Hamburger Straße, diese für Elmshorn so wichtige Ein- und Ausfallstraße, kann dann frisch asphaltiert voraussichtlich ab dem 13. November für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Hamburger Straße in Elmshorn bekommt neuen Asphalt

Im ersten Schritt der Vollsperrung wird am 7. und 8. November die Trag- und Binderschicht in der bereits gesperrten Langelohe hergestellt. Fußgänger und Radfahrer können den Abschnitt eingeschränkt passieren. Anschließend werden Asphalttragschicht einschließlich Binderschicht in der nördlichen Hamburger Straße aufgetragen. Dies ist die Grundlage für den Asphaltdecke im gesamten Baufeld, welche am 11. November neu entsteht.

Um Fugen zu vermeiden wird der circa 140 Grad heiße Asphalt über zwei Spuren parallel eingebaut. Danach kühlt der Asphalt über einen längeren Zeitraum ab. Am 12. November werden die Markierungen aufgetragen, Ampeln eingestellt und die Absperrungen abgebaut. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten darf eine Verkehrsfreigabe erfolgen.

Hamburger Straße voll gesperrt: Verkehr wird umgeleitet

Die nun angekündigte Vollsperrung wird auch genutzt, um die Mängel im Bereich zwischen Hainholzer Damm und Kreuzungsbereich Hamburger Straße / Adenauerdamm / Langelohe zu beseitigen. Die Bohrkernuntersuchungen werden am 13. November bei laufendem Verkehr vorgenommen.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

Der gesperrte Bereich der Hamburger Straße sollte über Wittenberger Straße, Kaltenweide, Mühlendamm, Steindamm umfahren werden. Der Rethfelder Ring, Adenauerdamm und Ramskamp sind möglichst freizuhalten, da dies der Rettungsweg für die Feuerwehr zur A23 ist.

Sanierung der Hamburger Straße wird 11,7 Millionen Euro teuer

Die Zufahrt zum Herrmann-Ehlers-Weg wird bis Freitag, 10. November, 15 Uhr erreichbar sein. Danach ist eine Zugänglichkeit des gesamten Baufeldes ausgeschlossen. Die Nordoel-Tankstelle ist über die Zuwegung des Grundstückes 108/108a erreichbar.

An der Hamburger Straße wurden Kanalisation, Straße, Geh- und Radwege sowie die Beleuchtung und Ampeln erneuert. Parallel dazu haben die Stadtwerke Elmshorn ihre Leitungen erneuert. Insgesamt wurden etwa 11,7 Millionen Euro investiert. Als Teil der Bundesstraße 431 finanziert die Stadt Elmshorn die Sanierung mit Mitteln aus dem Bundesstraßenerhaltungsprogramm sowie dem einzubringenden Eigenanteil für die Verkehrsanlagen in Höhe von rund 1,85 Millionen Euro.