Shoppen und schlemmen: Shopping-Sonntag in Elmshorns City wird zum Foodtruck-Fest 

Elmshorn. Zum letzten Mal in diesem Jahr lädt das Stadtmarketing Elmshorn zum großen Shopping-Sonntag in die Elmshorner Innenstadt ein. Am 5. November öffnen die Geschäfte von 12 bis 17 Uhr ihre Türen für die Kundschaft zum Stöbern und Shoppen.

Auch dieser Shopping-Sonntag steht wieder unter einem besonderen Motto. Für den letzten Termin in diesem Jahr stehen zahlreiche Foodtrucks in der Elmshorner City und bieten ihre kulinarischen Köstlichkeiten an. So soll der verkaufsoffene Sonntag zu einer „Reise in die Genusswelt“ werden.

Neben klassischen oder extravaganten Burgern gibt es auch für Fans von süßen Naschereien alles, was das Herz begehrt. Und das nicht nur an der Königstraße. Auch auf dem Holstenplatz am Bahnhof gibt es diverse Leckereien – ob außergewöhnliche Burgerkreationen oder mexikanische Spezialitäten.

Eine Bierzeltgarnitur, Liegestühle und das musikalische Begleitprogramm laden zum Verweilen ein. Die Stände mit gastronomischen Angebot auf dem Holstenplatz haben bis 18 Uhr geöffnet.

Auf dem Alten Markt mischen sich Gastronomie und andere Aussteller, die ihre Waren feilbieten. Für die kleinen Besucher wird vor der Kirche St. Nicolai zudem ein Kinderkarussell aufgebaut. Auch hier gibt es reichlich Möglichkeiten, sich gemütlich niederzulassen. So entsteht schon mal ein Vorgeschmack auf den Elmshorner Lichtermarkt, der am Montag, 27. November, eröffnet.

Apropos Weihnachten: Der Shopping-Sonntag markiert auch den Verkaufsstart für die Elmshorner Weihnachtskugel, die bei Sammler sehr beliebt ist. Das Elmshorner Original, das in limitierter Auflage zum 15. Mal erscheint, ist in unterschiedlichen Geschäften für 9,90 Euro zu bekommen. Das Motiv bleibt allerdings noch ein Geheimnis.

Erfreulich für alle, die mit dem Auto anreisen: Das Parken auf den öffentlichen Parkplätzen ist am Shopping-Sonntag frei. Der Elmshorner Winter beginnt dann nur wenige Wochen später. Das Stadtwerke Eisvergnügen wird am Freitag, 17. November, eröffnet.

Stadtwerke und Stadtmarketing laden dann auf der Echteisfläche auf dem Holstenplatz bis zum 7. Januar zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen ein. Direkt nebendran findet sich zudem die Gastronomie „Zum Wilden Hirschen“. Der Elmshorner Lichtermarkt läuft bis zum 24. Dezember.