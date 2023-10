Ein-Hektar-Utopie aus Rellingen gewinnt Nachbarschaftspreis

Verein Kulturgarten Pinneberg verwandelt verödete Flächen in lebhafte Treffpunkte – dies sei preiswürdig, befand nun eine Jury.

Rellingen. Der Kulturgarten Pinneberg aus Rellingen hat den Deutschen Nachbarschaftspreis 2023 in Schleswig-Holstein gewonnen. Das hat die nebenan.de Stiftung am Montag, 30. Oktober, bekannt gegeben. „Ob Lesungen, Kinovorführungen oder gemeinsames Gärtnern – der Kulturgarten bringt die Menschen zusammen und steht allen offen“, heißt es in der Mitteilung.

Der gemeinnützige Verein wurde im Sommer 2021 von Wiebke Hallerberg gegründet. Herzstück dieses Projektes ist der ein Hektar große verwilderte Garten in Pinneberg. Dieses Stück Land am Rehmen hatte Wiebke Hallerberg von ihrem Großvater übernommen und nun steht es zur freien Gestaltung zur Verfügung. Der Verein Kulturgarten Pinneberg möchte Kulturarbeit und „Urban Gardening“, also städtisches Gärtnern, verbinden und einen kreativen Rückzugsort von der Stadt schaffen.

Kulturgarten Pinneberg in Rellingen: Treffpunkt von Nachbarn

Durch Workshops- und Veranstaltungen soll ein zentraler Begegnungs- und Lernort für das Rellinger Neubaugebiet geschaffen und langfristig erhalten werden. Nachbarn, Kindergärten und Seniorenheime sollen einbezogen werden.

Im Kulturgarten Pinneberg wird ein altes Fahrrad zu Deko.

Foto: Anika Würz

Es geht um den kreativen Austausch, aber auch ums Gärtnern. In dem Gemeinschaftsgarten sollen verschiedene Gemüse anbaut werden. Grosse Apfelbäume und Quitten wachsen dort schon. Wer mitanpackt, darf auch ernten.

Deutsches Nachbarschaftspreis wird in Berlin verliehen

Mit diesem Konzept konnte der Verein eine unabhängige Jury überzeugen und sich gegen 80 nominierte Projekte durchsetzen. Jeder der insgesamt 16 Landessiegerprojekte erhält ein Preisgeld von 2000 Euro und wird bei einer feierlichen Preisverleihung am 8. November in Berlin geehrt.

Eingang ins Paradies? Der Kulturgarten Pinneberg am Rehmen 103.

Foto: Anika Würz

Zuvor würdigt aber noch Ministerpräsident Daniel Günther den herausragenden Einsatz des engagierten Preisträgerprojekts aus Schleswig-Holstein am Donnerstag, 2. November, mit einem festlichen Empfang in Kiel. „Die Landessiegerprojekte sind leuchtende Beispiele dafür, wie sich Menschen zusammenfinden, um ihre Nachbarschaften zu lebenswerten Orten der Begegnung zu machen. Besonders in Zeiten wie diesen ermutigen uns die Initiativen, aktiv unser direktes Umfeld zu gestalten“, sagt Katharina Roth, Geschäftsführerin der nebenan.de Stiftung.

Projekte des Deutschen Nachbarschaftspreises stiften Gemeinsinn

Hauptförderer ist in diesem Jahr erstmals die Deutsche Postcode Lotterie: „Wir fördern Gemeinschaft und unterstützen die Vielfalt des Engagements in Nachbarschaften. Denn was da im Kleinen Großartiges beginnt und sich entwickelt, spiegelt die Vielfalt und Stärke unserer Gesellschaft wider. Und genau das sieht man bei den inspirierenden bewegenden Projekten des Nachbarschaftspreises, die uns zeigen, dass jeder aktiv in seinem Umfeld Zukunft gestalten kann“, sagt Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Postcode Lotterie.

Sitzecke mit Schattenspendern im Kulturgarten Pinneberg

Foto: Anika Würz

Unterstützt wird der Preis außerdem durch den Deutschen Städtetag, die Diakonie Deutschland, Edeka und die Wall GmbH. Hierzu Maria Loheide, Vorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland: „Menschen begegnen sich in der Nachbarschaft und werden gemeinsam aktiv. Die Projekte des Deutschen Nachbarschaftspreises stiften Gemeinsinn, sorgen für mehr Lebensqualität und wirken gegen Einsamkeit. Wir unterstützen den Deutschen Nachbarschaftspreis, denn was im Kleinen geschieht hat eine große Bedeutung für eine vielfältige Gesellschaft und eine lebendige Demokratie.“

Deutsche Nachbarschaftspreis 2017 ins Leben gerufen

Der Deutsche Nachbarschaftspreis zeichnet Nachbarschaftsprojekte mit Vorbildcharakter aus, bei denen sich Menschen für ihr lokales Umfeld einsetzen und das Miteinander stärken. Er wurde von der nebenan.de Stiftung erstmals 2017 ins Leben gerufen und ist mit 57.000 Euro dotiert.

Am Abend der Preisverleihung gibt die nebenan.de Stiftung neben der Ehrung der 16 Landessiegerprojekte die fünf Siegerprojekte in den Themenkategorien Generationen, Kultur & Sport, Nachhaltigkeit, Öffentlicher Raum und Vielfalt bekannt. Diese würdigt der Deutsche Nachbarschaftspreis mit einem Preisgeld von je 5000 Euro. Die Auswahl der Siegerprojekte trifft eine Jury aus Vertretern der Förderer, der Vorjahressiegerprojekte sowie Experten aus der Zivilgesellschaft.

Die nebenan.de Stiftung ist die gemeinnützige Tochterorganisation des Berliner Sozialunternehmens Good Hood GmbH, das die Nachbarschaftsplattform nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördert freiwilliges Engagement in Nachbarschaft und Gesellschaft und leistet so einen Beitrag gegen Vereinsamung und gesellschaftliche Spaltung.