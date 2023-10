Heute gilt‘s: Pinneberger wählen ihren neuen Bürgermeister

Duell der Bürgermeisterkandidaten in Pinneberg: Thomas Voerste und Marco Bröcker treten in der Stichwahl am 29. Oktober gegeneinander an.

Pinneberg. Die Pinneberger entscheiden an diesem Sonntag, 29. Oktober, wer in den kommenden sechs Jahren Bürgermeister wird. Thomas Voerste (parteilos) und Marco Bröcker (CDU) treten zur Stichwahl für das höchste Amt in der Pinneberger Verwaltung an. Das wird ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen um die Nachfolge von Urte Steinberg. Es waren nur drei Stimmen, die die beiden in der ersten Runde des Urnenganges, als noch fünf Kandidaten zur Wahl standen, trennten.

Marco Bröcker hatte mit 34,6 Prozent und 3578 Stimmen nur einen minimalen Vorsprung vor Thomas Voerste (34,5 Prozent, 3575 Stimmen). Beide hoffen diesmal auch auf eine höhere Wahlbeteiligung. Die lag am 8. Oktober lediglich bei 31 Prozent. An diesem Sonntag sind die 18 Wahllokale wieder von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auch die Briefwahlunterlagen können noch bis Sonntag 18 Uhr in den Briefkasten der Stadt eingeworfen werden.

CDU und Grüne unterstützen Bröcker, SPD, FDP und Buntes Pinneberg Voerste

Marco Bröcker wurde 2020 Wirtschaftsförderer im Pinneberger Rathaus und leitet seit zwei Jahren das Bürgermeisterbüro. Der 50-Jährige ist gemeinsamer Kandidat von CDU und Grünen. Bröcker saß von 2008 bis 2014 für die CDU im Pinneberger Kreistag. Sechs Jahre als Referent für Sozialpolitik in der CDU-Landtagsfraktion gehören ebenfalls zu seiner Vita. In Lübeck führte er als Referent die Geschäfte der Christdemokraten.

SPD und FDP unterstützen von Anfang an Thomas Voerste (parteilos). Als klar war, dass es auf eine Stichwahl zwischen ihm und Marco Bröcker hinausläuft, hat sich auch Buntes Pinneberg offiziell hinter Voerste gestellt.

Ausgeschiedene Einzelkandidaten stehen hinter Voerste

Auch die drei bereits ausgeschiedenen Kandidaten Jörg Heuer, Paul Hoffmann und Hauke Röben hatten sich für Voerste ausgesprochen. Hauptbrandmeister Paul Hoffmann (34) schied mit 17,4 Prozent als Drittplatzierter bei der Wahl aus. Jörg Heuer (60), promovierter Naturwissenschaftler im Bereich Chemiepharmazie, hatte 9,9 Prozent der Stimmen geholt. Hauke Röben (27), Vermessungstechniker im Pinneberger Rathaus, schaffte es als jüngster Kandidat im ersten Durchgang nur auf 3,5 Prozent. Alle drei Kandidaten waren am 8. Oktober als Einzelbewerber angetreten.

Voerste ist seit 2018 Fachbereichsleiter in der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde, hat früher aber in Pinneberg gearbeitet. Er absolvierte eine Ausbildung zum Baumschulgärtner in Barmstedt und betreute bei der AWO in Pinneberg Jugendliche einer Wohngruppe. Daraufhin studierte er Sozialpädagogik und schlug im Bereich Soziales eine Verwaltungskarriere ein. Der 53-Jährige hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Lebenspartnerin und ihren Töchtern in Altenholz bei Kiel.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Stichwahl Pinneberg: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kandidaten

Thematisch liegen beide Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters dicht beieinander. Sie wollen die Verwaltung modern, digital und bürgerfreundlich aufstellen, das Image der Stadt verbessern, sich für Klimaschutz, bezahlbare Wohnungen und den Ausbau von Schulen und Kitas einsetzen, die Bürgerbeteiligung ausbauen und Pinneberg finanziell voranbringen, indem sie Gewerbe ansiedeln, die Wirtschaft stärken sowie die Innenstadt beleben.

Worin sie sich unterscheiden? Marco Bröcker ist in Pinneberg geboren und hier aufgewachsen. Thomas Voerste wohnt nicht in Pinneberg. Das möchte er ändern, wenn er zum Bürgermeister gewählt wird; dann würde er sich in der Stadt eine Wohnung nehmen. Beide Kandidaten verfügen über Erfahrungen in der Verwaltung.

Bürgermeisterwahl in Pinneberg: ein Kandidat hat ein Parteibuch

Im Unterschied zu Bröcker leitet Voerste als Fachbereichsleiter im Kreis Rendsburg-Eckernförde eine Abteilung mit 250 Mitarbeitern. Das entspricht in etwa der Größe der Pinneberger Verwaltung. Damit verwaltet er bereits jetzt einen Etat, der den Haushalt von Pinneberg deutlich übersteigt. Bröcker kennt dafür die Pinneberger Stadtverwaltung von innen sehr gut.

Beide unterscheiden sich zudem auf parteipolitischer Ebene, zum einen, was die unterstützenden Parteien betrifft, zum anderen was die Zugehörigkeit zu einer Partei betrifft. Marco Bröcker ist seit 20 Jahren MItglied der CDU (in Pinneberg stärkste Kraft), Thomas Voerste tritt ohne Parteibuch an. Im Amt des Bürgermeisters wollen beide Kandidaten parteilos agieren.

So läuft die Bürgermeisterwahl in Pinneberg ab

Die Vorlage einer Wahlbenachrichtigung zur Stimmabgabe an der Stichwahl ist nicht zwingend erforderlich. Es reicht die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses im Wahllokal, wie die Stadtverwaltung informiert.

Die Präsentation des Wahlergebnisses wird wieder im Foyer des Sitzungstrakts des Pinneberger Rathauses, Bismarckstraße 8, erfolgen. Auch das Hamburger Abendblatt wird an dem Abend berichten. Das amtliche Endergebnis wird der Gemeindewahlausschuss am Montag, 30. Oktober, ab 17.30 Uhr (Rathaus, Rockville-Zimmer) feststellen und beschließen.

Bürgermeisterin Urte Steinberg möchte vor Ablauf der Amtszeit aufhören

Hintergrund der verfrühten Wahl: Amtsinhaberin Urte Steinberg (parteilos) geht mit Ablauf des 9. Januar 2024 in den Ruhestand. Sie hatte um vorzeitige Entlassung gebeten, dem der Hauptausschuss Anfang März zugestimmt hatte. Die Amtszeit der 64-Jährigen würde offiziell erst ein Jahr später, am 9. Januar 2025, enden.

Mehr zum Thema

Die Rathauschefin war im November 2012 als gemeinsame Kandidatin von CDU mit SPD mit 57,46 Prozent der Stimmen gewählt worden. Ihr Amt trat sie dann offiziell im Januar 2013 an. 2018 setzte sie sich bei ihrer Wiederwahl mit 72,5 Prozent der Stimmen gegen den indischstämmigen Taxifahrer Jitendra Sharma durch.