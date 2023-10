Elmshorn: Mercedes erfasst 15 Jahre altes Mädchen – schwer verletzt

Jugendliche wollte die Wittenberger Straße in Elmshorn überqueren, das Auto erfasste sie dabei frontal. Was bisher dazu bekannt ist.

Die 15-Jährige wurde an der Wittenberger Straße in Elmshorn frontal von dem Mercedes erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert.

Elmshorn. Schwerer Verkehrsunfall in Elmshorn: Eine 15 Jahre alte Jugendliche ist von einem Mercedes erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall hat sich am Donnerstagabend an der Wittenberger Straße ereignet.

Gegen 20.30 Uhr wollte die 15-Jährige die Fahrbahn überqueren, als es zu dem Unglück kam. Das spätere Unfallopfer kam aus der Straße Glasenberg und wollte die alte Bundesstraße 5 geradeaus überqueren, um ihren Weg durch ein gegenüberliegendes Wäldchen fortzusetzen.

Schwerer Unfall in Elmshorn: 15-Jährige wird stationär in Klinik behandelt

Auf der Wittenberger Straße befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 66 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes, der aus Richtung Horst kam und in Richtung Grauer Esel unterwegs war. Die Jugendliche lief ihm offenbar direkt vor das Auto. Der Mercedes erfasste die Fußgängerin frontal und schleuderte sie zunächst gegen die Windschutzscheibe und dann zur Seite.

Die 15-Jährige erlitt laut Polizeiangaben schwere, aber zum Glück nicht lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und dann stationär im Klinikum Elmshorn aufgenommen.

Mercedes-Fahrer erleidet nach Kollision mit einer Fußgängerin einen Schock

Der Mercedes-Fahrer erlitt einen Schock. Warum es zu dem Unfall gekommen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zuständig dafür ist das Polizeirevier in Elmshorn. Die Wittenberger Straße blieb für die Unfallaufnahme mehr als Stunde voll gesperrt.

Während der Unfallaufnahme waren laut Polizeiangaben mehrere Passanten vor Ort, die Zeugen des Unfalls gewesen sein könnten. Möglicherweise konnten nicht von allen anwesenden Personen die Personalien aufgenommen werden.

Nach schwerem Unfall in Elmshorn: Polizei sucht Unfallzeugen

Mögliche Unfallzeugen, deren Identität der Polizei noch nicht bekannt ist, sollten sich unter der Telefonnummer 04121/8030 beim Polizeirevier in Elmshorn melden.