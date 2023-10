Stadtzentrum Schenefeld: Stars der Sesamstraße kommen zum verkaufsoffenen Sonntag

Ernie, Bert und Co. sind fünf Stunden für Fotos mit Kindern in Schenefeld. Auch für Erwachsene wird im Stadtzentrum einiges geboten.

Die Stars der Sesamstraße kommen zum verkaufsoffenen Sonntag in das Stadtzentrum Schenefeld.

Schenefeld. Die Stars der Sesamstraße kommen ins Stadtzentrum Schenefeld: Wenn dort am 29. Oktober der verkaufsoffene Sonntag stattfindet, können sich die jüngeren Besucher mit Ernie, Bert und Co. ablichten lassen, während ihre Eltern shoppen gehen.

„Der, die, das. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm.“ Das Titellied der Sesamstraße kennt wohl jedes kleine und große Kind. Kein Wunder – seit einem halben Jahrhundert begeistern die Figuren der Sesamstraße ihr TV-Publikum.

Verkaufsoffener Sonntag in Schenefeld mit Stars der Sesamstraße

Ernie und Bert, die beiden Figuren, die unterschiedlicher nicht sein können, werden fünf Stunden lang die Stars zum Anfassen im Stadtzentrum Schenefeld sein. Das Krümelmonster, dessen Leibspeise Kekse sind, und Samson, der naive Typ mit dem zotteligen braunen Fell, begleiten Ernie und Bert.

„Wir haben sie zu unserem verkaufsoffenen Sonntag am 29. Oktober eingeladen. Zwischen 13 und 18 Uhr werden sie durch das Staddi schlendern, Späße machen, Süßigkeiten verteilen, und natürlich haben wir einen Fotopoint aufgebaut, an dem sich Große und Kleine mit unseren Gästen aus der Sesamstraße fotografieren lassen können“, sagt Centermanager Florian Went.

Centermanager Florian Went freut sich über prominenten Besuch beim verkaufsoffenen Sonntag.

Foto: Arne Kolarczyk

Die Vier aus der Sesamstraße, die als Kultsendung am 8. Januar dieses Jahres 50. Geburtstag feierte, werden nicht allein sein. Marketingchefin Anne Bahr: „Natürlich ist Wilbert dabei, unser Waschbär, und Wilbert freut sich, aus dem Tibarg Center die fröhliche Ente Tibi an seiner Seite zu haben.“

Auch das Maskottchen des Stadtzentrums mischt sich unter die Gäste

Die beiden werden ebenfalls durch die Menge flanieren und dafür sorgen, dass Kinder, Eltern und Großeltern strahlende Augen bekommen. Anne Bahr: „Sicher werden sie auch den Kids über die Schulter gucken, die an diesem Sonntag basteln und sich von einer Fachfrau schminken lassen werden.“

Unter der gläsernen Kuppel des Stadtzentrums präsentierten sich Geschäfte, Restaurants, Praxen, weitere Gesundheitsanbieter und das Casino Schenefeld.

Foto: Arne Kolarczyk

Parallel zum Spaß haben die Geschäfte, wie es sich für einen verkaufsoffenen Sonntag gehört, von 13 bis 18 Uhr ihre Türen geöffnet. Florian Went: „Einen ganzen Sonntagnachmittag haben unsere Kunden und Kundinnen die Möglichkeit, nach Herzenslust zu shoppen.“

Das Stadtzejntrum Schenefeld ist mehr als ein Einkaufszentrum

Wer nicht erst um 13 Uhr zum Gucken, Spaß haben und zum Einkaufen kommen will, der ist schon vorher ein gern gesehener Gast in den Restaurants des Stadtzentrums.

Das 1991 eröffnete Einkaufszentrum umfasst eine Vielzahl von Geschäften, unter anderem den großen Rewe-Markt und den Frequenzbringer TkMaxx. Doch auch Arztpraxen, das Reha-Zentrum sowie als Besonderheit das Casino haben ihren Sitz im Stadtzentrum.

Dem verkaufsoffenen Sonntag geht das traditionelle Laternelaufen voraus

Übrigens: Dem verkaufsoffenen Sonntag geht das traditionelle Laternelaufen voraus. Treffpunkt ist am Freitag, 27. Oktober, um 19 Uhr vor dem Westeingang.