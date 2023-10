Einbruchsserie im Kreis Pinneberg: Täter schlagen neunmal zu

Kreis Pinneberg. Die Einbruchssaison ist im Kreis Pinneberg in vollem Gange. Neun Einbrüche oder Einbruchsversuche wurden alleine in den vergangenen Tagen aus dem Kreisgebiet gemeldet. Eine Stadt ist ganz besonders betroffen.

Am frühen Sonntagmorgen schlugen die Täter im Bereich der Ladenzeile an der Diesterwegstraße in Pinneberg zu. Zwischen 5 und 6.30 Uhr drangen sie gewaltsam in die dortige Bäckerei sowie in den angrenzenden Kiosk ein. Sie erbeuteten Wechselgeld in Höhe von knapp 200 Euro. Der angerichtete Schaden bewegt sich im vierstelligen Bereich.

Einbrüche im Kreis Pinneberg: Allein vier Taten in der Kreisstadt

Zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 9.30 Uhr am Freitag verschafften sich die Täter mit Gewalt Zutritt zu einem Reihenhaus an der Reichenberger Straße in Pinneberg. Alle Räume wurden durchwühlt. Laut den Bewohnern fehlt diverser Schmuck.

Zwischen 12.50 und 21 Uhr am Freitag erbeuteten Einbrecher einen dreistelligen Geldbetrag aus einer Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße in Pinneberg befindet. Auch hier die Täter mit brachialer Gewalt vorgegangen.

In Halstenbek wurden die Täter von den zurückkehrenden Bewohnern gestört

Ebenfalls an der Berliner Straße sind die Täter mit dem Versuch gescheitert, in eine weitere Wohnung einzudringen. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand. Die Tatzeit liegt zwischen 14 Uhr am Freitag und 12.50 Uhr am Sonntag.

In Halstenbek stiegen die Einbrecher an der Straße Am Birkenwäldchen in eine Doppelhaushälfte ein. Die Bewohner verließen das Gebäude am Freitag um 10.05 Uhr und kehrten eine Stunde später zurück. In dieser Zeit verschafften sich die Täter von der Gebäuderückseite aus Zutritt. Die Polizei vermutet, dass die Einbrecher durch die Bewohner gestört wurden. Aus dem Gebäude fehlt nichts.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Elmshorn waren die Bewohner anwesend, als die Täter zuschlugen

An der Ollnstraße in Elmshorn haben Einbrecher am frühen Sonntagmorgen versucht, in eine Wohnung einzudringen. Ihr Pech: Die Bewohner waren anwesend und wurden durch laute Geräusche an der Tür auf den Einbruchsversuch aufmerksam. Als die Täter die anwesenden Bewohner bemerkten, verließen sie fluchtartig das Mehrfamilienhaus.

Ebenfalls in Elmshorn sind Einbrecher in ein Restaurant an der Königstraße eingestiegen. Eine Reinigungskraft bemerkte um 8 Uhr am Sonnabend ein beschädigtes Fenster der Immobilie und informierte die Geschäftsführung. Die stellte fest, dass die Einbrecher einen dreistelligen Betrag aus der Wechselgeldkasse entnommen hatten. Die Tatzeit lag zwischen 21.30 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Sonnabend.

Auch einen Produktionsbetrieb in Brande-Hörnerkirchen suchten die Täter heim

Ein weiterer Einbruch datiert aus der Nacht zu Freitag. Laut den Polizeiangaben von Montag war ein Produktionsbetrieb für Metallwerkzeuge betroffen, der an der Steinstraße in Brande-Hörnerkirchen liegt. Die Täter schlugen zwischen 22.30 Uhr am Donnerstag und 5.30 Uhr am Freitag zu. Sie entwendeten Metallstangen, deren Wert auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt wird.

Mehr zum Thema

Die Ermittler sind auf der Suche nach Zeugen für alle genannten Taten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04101/2020 oder auch per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen. Für den Restauranteinbruch und die Tat in Brande-Hörnerkirchen ist unter Telefon 04121/8030 die Kripo in Elmshorn zuständig