Uetersen: Rad-Rambos rammen Opfer zu Boden – für zwei Euro Beute

31-jähriger Mann befindet sich mittags in Uetersen auf einem Fußweg, als die Täter hinterrücks zuschlagen. Was zu dem Fall bekannt ist.

Uetersen. Brutaler Raubüberfall in Uetersen – für zwei Euro Beute: Unbekannte Täter haben in Uetersen einen Mann erst mit dem Rad umgefahren und dann ausgeraubt.

Der Vorfall hat sich gegen 12.45 Uhr am Sonnabend an der Wittstocker Straße ereignet. Das 31 Jahre alte Opfer war zu Fuß auf dem Weg in Richtung Tornesch, als sich in seinem Rücken zwei Radfahrer näherten.

Brutaler Raubüberfall in Uetersen: Am Boden liegendes Opfer bestohlen

An der Stelle, wo der befestigte Gehweg zu einem Schotterweg wird, rammte einer der Radfahrer den Fußgänger. Als Folge stürzte der 31-Jährige zu Boden.

Noch am Boden liegend, tasteten die Täter ihr Opfer ab und zogen dessen Geldbörse aus der Hosentasche. Im Anschluss flüchtete das Duo auf den Rädern in eine unbekannte Richtung.

Fette Beute machten die Täter aber nicht: In dem Portemonnaie des Mannes befanden sich außer persönlichen Papieren genau zwei Euro. Die Räuber sollen etwa 20 Jahre alt und mit dunklen Jacken und weißen Sneakers bekleidet gewesen sein.

Nach Straßenraub in Uetersen: Polizei sucht Zeugen des Vorfalls von Sonnabend

Weitere Informationen zu den Männern liegen nicht vor. Auch die Fahrräder konnte das Opfer nicht beschreiben. Die Kripo Pinneberg sucht Zeugen, die den Raubüberfall oder die flüchtenden Täter gesehen haben. Hinweise dazu unter Telefon 04101/20 20.